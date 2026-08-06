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    Avanza la discusión de la ley de medicamentos y pañales: no devuelve el IVA a todos y es bajo ciertas condiciones

    La iniciativa va en ayuda de personas pertenecientes al 80% más vulnerable del país, además de apuntar, por ejemplo, a madres de niños de hasta 2 años y adultos mayores de 65.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial.

    En algún punto de la discusión de la megarreforma, el Partido de la Gente (PDG) utilizó el proyecto para eliminar IVA a medicamentos y pañales como su principal herramienta de negociación con el gobierno. Tras un tenso tira y afloja, finalmente la tienda fundada por Franco Parisi terminó confirmando que entregaría sus votos a favor de la idea de legislar el megaproyecto luego de que el Ejecutivo ingresara la iniciativa impulsado por el PDG y patrocinada por el Ministerio de Hacienda.

    Aunque pasó inadvertido justamente porque la megarreforma estaba resolviendo sus últimos nudos, esta semana el proyecto siguió su discusión en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con sesiones este lunes y miércoles.

    Imagen de la comisión celebrada este lunes.

    Dentro de otras propuestas, la diputada Sara Concha (PSC), planteó la posibilidad de agregar otras categorías de productos como ya lo anunció el PPD, “lo que podría modificar sustancialmente el diseño original del proyecto”.

    En las sesiones que vienen se seguirán revisando indicaciones.

    El proyecto, resumidamente, busca ir en ayuda de las personas que requieren estos implementos, reembolsando el IVA de estos productos a través del Bolsillo Familiar Electrónico bajo criterios y reglas, sin aplicación universal en caso de ser aprobado. Según las estimaciones del Ejecutivo, considera un costo de $ 90 mil millones por año. Eso sí, hace unos días el PPD dio a conocer que intentará ampliar el proyecto sumando a la lista de beneficios alimentos como arroz, harina o pan, lentes y fórmulas lácteas.

    La iniciativa contempla ayuda en medicamentos y pañales.

    Básicamente, el proyecto consiste en que las personas que califiquen, si bien inicialmente deberán pagar el total del producto, posteriormente el Estado le reembolsará a la persona el 19% del IVA.

    “La iniciativa crea un beneficio mensual para los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable, mediante el reembolso del IVA efectivamente pagado en estas compras. La boleta electrónica permitirá validar el gasto y, cuando corresponda, se exigirá receta o certificado médico. Una vez aprobado, el monto será depositado por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el Bolsillo Familiar Electrónico“, señalan desde la Subsecretaría de Hacienda.

    De acuerdo a los criterios establecidos previamente por el Registro Social de Hogares (RSH), podrán postular madres de niños de hasta 2 años de edad en lo referido a pañales, adultos mayores de 65 años, acreditando una condición médica correspondiente, y pacientes crónicos que requieran de algún tipo de remedio puntual de por vida.

    Además, se debe pasar por un proceso de validación digital, y en el caso de que una persona postule y no pertenezca a las categorías expuestas, se expone a multas y sanciones.

    Desde el ministerio señalan que la devolución del IVA de pañales “se estima que podrá beneficiar a cerca de 250 mil niños de hasta 2 años y a alrededor de 300 mil personas mayores que presenten una condición médica habilitante. En medicamentos, la cobertura se concentrará en los productos que se definan en el reglamento. El monto que recibirá cada persona dependerá de su compra efectiva y del límite establecido para la canasta de referencia”.

    El proyecto contempla para su primer año un esfuerzo fiscal de hasta US$ 100 millones. “Su impacto en el bolsillo es directo: las familias recuperarán mensualmente parte de lo que destinan a productos indispensables para el cuidado de niños, personas mayores y personas que requieren medicamentos”, añaden desde la cartera.

    El reembolso efectivo

    Marco Medina, director de Derecho de la Universidad de Las Américas, saca cuentas. “Si usted gasta en medicamentos 50 mil pesos, el reembolso será de 7.983 pesos. Si usted gasta 40 mil pesos en pañales, la devolución será de $ 6.386”.

    Otro punto importante a considerar es que las compras que quieran obtener la devolución de IVA deben ser en el comercio establecido, con boleta electrónica, así como también receta médica electrónica y certificado de salud.

    La forma de pago para las personas beneficiadas será sencilla: a través del sistema Bolsillo Familiar Electrónico o una Cuenta RUT de Banco Estado. Los beneficiados recibirán el dinero al mes subsiguiente de llevar a cabo la compra.

    El Ministerio de Desarrollo Social, uno de los responsables de la iniciativa, se encargará de validar los datos y las boletas emitidas para darle a conocer al IPS la nómina, y así emitir el pago.

    Imagen referencial.

    Aunque Medina cree que el proyecto es perfectible, considerando a quienes pueden acceder a la compensación. “Solamente el 80% de las personas más vulnerables del Registro Social de Hogares pueden acceder, por lo tanto, las personas que están fuera de este rango están siendo discriminadas, o por ejemplo, una madre de un bebé de 25 meses ya no va a poder tener este beneficio, así como tampoco las personas que son mayores de 65 años, pero no están en este lugar del 80% de los más vulnerables”, indica.

    Eso no es lo único mejorable, considera el experto, “ya que para poder acceder a este beneficio hay que tener acceso a la tecnología, hay que saber utilizar la computación. Se pide una receta médica electrónica para acceder al beneficio y en muchos lugares apartados no todos pueden acceder y no saben cómo hacerlo. Lo mismo con los certificados médicos, ya que no todas las personas tienen realmente acceso”.

    Más sobre:MedicamentosNacionalPañalesIVADevoluciónCuenta RUTDesarrollo SocialChileBolsillo Familiar Electrónico

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