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    Ministro Poduje no descarta relocalizar familias en Angol tras graves daños en viviendas por el sistema frontal

    La comuna de Angol ha sido la más afectada por el temporal. Solo en ese sector se han registrado más de mil personas damnificadas y 290 viviendas presentan daño mayor.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó hasta Angol, en la Región de La Araucanía, para inspeccionar los estragos que ha dejado el sistema frontal en la zona.

    De acuerdo a los reportes, dicha comuna ha sido uno de los sectores más afectados por el temporal que se registra desde Valparaíso hasta la Región de Los Lagos.

    En detalle, el último balance de Senapred indicó que solo en esa comuna hay 1.127 personas damnificadas y 6 personas albergadas. Además, 290 viviendas presentan “daño mayor” y 41 están calificadas con “daño menor”.

    En ese escenario, el ministro aseguró que se está evaluando la situación en cada sector, aunque señaló que existen al menos dos casos en Angol “donde seguro hay opciones de relocalización”.

    Según explicó, en esos lugares el plan regulador “se hizo después de que las casas estaban construidas. Se definió una zona de riesgo y la Dirección de Obras Hidroeléctricas sacó el año 2026 un informe que confirma dicho riesgo”.

    “Entonces tenemos que ver si podemos mitigarlo y si no, vamos a tener que relocalizar las familias”, sostuvo.

    Respecto a la mitigación de riesgos, señaló que se hace con la “canalización del río, con tajamares, pero si la solución de riesgo se suma al desborde, la solución sería rellenar el terreno y eso no es buena solución, así que en ese caso estaríamos relocalizando, pero esa información la vamos a tener en la tarde”.

    De momento, precisó que se está evaluando la situación de las casas “antes de una próxima lluvia y si la situación está irrecuperable o el costo de arreglarla es muy alto, se da un subsidio de arriendo”.

    La otra opción que se maneja -explicó- es que la familia afectada se mantenga en esa vivienda “hasta esperar un nuevo frente mientras avanzamos con la construcción y en el momento que viene el mal tiempo nuevamente ahí salen con subsidio de arriendo”.

    Afectación en la agricultura

    En su visita a la Región de La Araucanía, el ministro también inspeccionó la ciudad de Traiguén, donde dio cuenta de una grave afectación en la agricultura.

    “Me he comunicado con mi colega Jaime Campos, para solicitarle en nombre del alcalde y de todo el equipo que tome medidas para que el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, pueda transferir los recursos a INDAP”, sostuvo.

    Más sobre:Sistema frontalViviendaIván Poduje

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