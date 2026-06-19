Gobierno reitera solicitud de Thayer a la DGAC para detener operaciones de Arajet, Aruba Airlines y Galistair

En medio de la crisis por eventual tráfico de niños haitianos -derivada de antecedentes recopilados por Contraloría-, surgieron antecedentes que datan de 2025 referentes a peticiones para suspender las operaciones de tres aerolíneas.

Tras constatar la llegada de pasajeros sin la debida documentación, el entonces director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) Luis Thayer remitió un oficio a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el 23 de julio de 2025, donde pidió a la entidad no autorizar vuelos de Arajet, Aruba Airlines y Galistair.

Como se indicó en ese documento, dichas aerolíneas transportaron “a personas extranjeras, en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA), alguno de ellos, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 para ingresar al territorio nacional".

Esa petición trascendió al gobierno del expresidente Gabriel Boric. En mayo de este año, el actual director Sermig Frank Sauerbaum (RN) reiteró dicho planteamiento en atención a nuevas irregularidades.

“Que, mediante Oficio Ordinario N° 699 de fecha 30.03.2026, la Policía de Investigaciones de Chile, informó a este Servicio el arribo al territorio nacional de un nuevo vuelo operado por la empresa de transporte Arajet S.A, que transportaba a NNA sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 para ingresar al territorio nacional“, se lee en el documento fechado 6 de mayo.

El documento agregó lo siguiente: “Por lo expuesto, se solicita a usted tenga a bien, no acceder a la autorización de vuelos hacia nuestro país respecto de las empresas de transporte internacional Arajet S.A, Aruba Airlines y Galistair, al no cumplir con la normativa migratoria vigente respecto al transporte hacia Chile de persona extranjeras con la debida documentación que les habilite a ingresar al país”.