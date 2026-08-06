José Francisco Lagos: “Esto no se trata de creerle o no al exsubsecretario, no es una opinión personal respecto a si él consumió o no (drogas)”

05 Agosto 2026. Entrevista al subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, en el programa 'Desde la Redacción de La Tercera. Foto: Andrés Pérez.

De dulce y agraz. Mientras esta semana el gobierno lograba el despacho de la última norma en el Congreso de la megarreforma, el propio oficlalismo se tensionaba por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Rocío Latorre- el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, defendió las acciones del gobierno en el caso de la exautoridad.

Consiguieron finalmente 27 votos para la última norma de la megarreforma, incluyendo uno de oposición.

Lo primero es que se aprueba una reforma de esta envergadura en un tiempo absolutamente récord. Sé que hubo mucho ruido ambiente, hubo algunas veces una oposición que fue muy dura en el trato, nos amenazó con ir al Tribunal Constitucional antes de presentar la reforma, pero hoy día ni siquiera hemos cumplido cinco meses del gobierno y una reforma que tiene más de 40 iniciativas, que era compleja, que básicamente apuntaba a desestancar el crecimiento económico del país, se logra aprobar en este tiempo, lo que sin duda es una gran noticia.

¿No hay preocupación por materias que tienen que revisarse aún en el TC?

Más que preocupación hay ocupación. Vamos a participar de la discusión que va a haber en el Tribunal Constitucional, estamos convencidos, y además lo han afirmado técnicos de distintos sectores políticos, que esto no sería inconstitucional. Esperamos que el Tribunal Constitucional resuelva en esa medida. Nos encantaría que la reforma quede íntegramente promulgada, pero si no es así, creemos que ya se han dado pasos lo suficientemente potentes para volver a poner a nuestro país en la senda del desarrollo.

Pese a que aprobaron la megarreforma, la derecha siempre se entrampa en discusiones dentro del oficialismo. En este caso con iniciativas que son ‘por fuera de la agenda de gobierno’, como lo planteó el Presidente. Por ejemplo, una ley de indulto general o el proyecto “Escucha su corazón”. ¿Es momento de esa agenda o de la del gobierno?

Creo que no es una disyuntiva que tengamos que enfrentar ahora. El gobierno tiene una agenda amparada en un mandato bastante potente que nos dio la ciudadanía hace muy pocos meses y eso sigue muy vigente porque las prioridades de los chilenos no han cambiado. Seguimos enfrentando problemas muy duros, el crimen organizado, la delincuencia, la falta de crecimiento económico y se han acentuado otros como, por ejemplo, el desempleo. Ahora, cada uno en estos también cumple su rol (...). Obviamente los parlamentarios tienen otras atribuciones y algunos las verán de manera distinta para poner su acento. Desdramatizaría esta diferencia porque es lo más propio de la política.

Uno puede entender que libertarios tenga ese legítimo derecho, son oposición, pero otra cosa es que el oficialismo comulgue con proyectos que van en un camino diferente al del gobierno.

Para nosotros lo importante es que las iniciativas, las prioridades del gobierno, tengan el respaldo de la alianza de gobierno.

En la coalición oficialista hoy día lo valórico es tema, no están todos de acuerdo.

Pero también recordemos lo que pasaba durante la administración anterior. En la agenda de seguridad, que yo lo reconozco, el gobierno anterior fue el que más ha aprobado proyectos de seguridad, lo hizo solamente gracias a que estaban los votos de la oposición, porque ellos estaban divididos. Nosotros no hemos tenido ese escenario. Nuestros proyectos se han aprobado con los votos de la alianza oficialista y no hemos tenido que recurrir a la oposición para aprobar esta iniciativa.

¿Por qué la situación del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez se ha transformado en una bola de nieve para el gobierno?

Primero, es un tema muy complejo, difícil, yo diría hasta desagradable si se quiere porque, primero, hay una institucionalidad que fue tramitada de forma esencialmente temporal (...) una medida para regular el test de drogas para las autoridades de gobierno. Evidentemente no es la mejor institucionalidad para este tipo de cosas y por eso nuestra alternativa fue presentar un proyecto de reforma constitucional.

¿Manejó bien el caso el gobierno?

Los antecedentes que tengo son las declaraciones del propio exsubsecretario, que una vez con la información que se tenía sobre la mesa se actuó de forma política razonada, había un protocolo, hay algo que no podemos evadir, que es lo que mandata la Contraloría. Él dijo que está de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno.

¿No le gustó al gobierno que el presidente del Partido Republicano, a través de un chat, criticara y después respondiera a través de un posteo en una red social al biministro? No son pocos los que han defendido al subsecretario.

Ojo con algo. Esto no se trata de creerle o no al exsubsecretario, porque esto no es una opinión personal respecto a si él consumió o no. Esto es la institucionalidad disponible y hemos actuado en conciencia respecto a la institucionalidad disponible. Por tanto, son dos cosas completamente distintas. Ahora, respecto a las formas o a cómo dentro de la alianza de gobierno nos estamos relacionando. Primero, lo dijo el propio biministro, se dio vuelta la página respecto a esa situación puntual (...). Lo relevante es que esta discusión no se puede dar a través de filtraciones de chats ni ese tipo de cosas. Por tanto, nosotros como gobierno tampoco nos podemos hacer cargo de lo que dice alguien en una conversión privada o no.

Usted trabajó con la exvocera Mara Sedini. ¿Qué le pareció la forma en que reapareció, dar esta entrevista extensa y ventilar lo que ventiló?

Todo este tipo de cosas suelen generar ruidos comunicacionales y en esto fue muy claro el biministro Alvarado. Nosotros estamos, sobre todo en ese tiempo, enfrentando una emergencia climática y lo único que puede hacer el gobierno es enfrentar adecuadamente las emergencias (...). Hacernos cargo de esas declaraciones en ese momento no nos pareció adecuado.