Este sábado, el Sevilla sufrió una dura derrota ante el Barcelona. Un triplete de Raphinha les dio a los blaugranas un categórico triunfo por 1-3 ante la escuadra andaluza, que descontó mediante Youssouf Fofana. La diferencia de nivel entre ambas escuadras fue ostensible.

En el equipo nervionense actuó Gabriel Suazo. Como sus compañeros, el capitán de la Roja sucumbió ante el poderío del equipo de Hansi Flick. Especialmente, por el nivel de sus individualidades.

“Me tocó defender a uno de los mejores del mundo”: Gabriel Suazo reconoce el ‘suplicio’ ante Lamine Yamal

El carrilero formado en Colo Colo no tuvo empachos en reconocer que lo pasó mal. Sobre todo porque en su sector tuvo que ingeniárselas para intentar mantener controlado a una figura mundial: Lamine Yamal. “Me tocó enfrentar a uno de los mejores del mundo y que está en un momento muy bueno, al igual que Raphinha. Intentamos detenerlos, pero es un equipo que tiene muchas armas por distintos lados y no es fácil”, reconoció, en declaraciones al sitio oficial del Sevilla.

Suazo prefirió rescatar la actitud de su escuadra. ““Me voy muy orgulloso del equipo en general, de nuestra afición que nos alentó hasta el último a pesar de la derrota. Me voy triste por la derrota, podríamos haber conseguido algún punto, pero tranquilo porque dejamos todo”, añadió.

Gabriel Suazo, en la Selección (Foto: Photosport) www.photosport.nz

Se suma a la Roja

El lateral deberá pasar rápidamente la página. Después de la caída ante los blaugranas, deberá mentalizarse en las obligaciones con la Selección, en la que lleva la jineta. El zurdo viajó a Estados Unidos para sumarse a los entrenamientos de la escuadra que dirige Nicolás Córdova.

En la fecha FIFA, Chile disputará tres partidos. El sábado 26 se medirá con Canadá, en Toronto; el martes 29 lo hará con Estados Unidos, en Saint Louis; y el martes 6 chocará con México, en Los Ángeles.