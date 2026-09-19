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    Con Raphinha en llamas: el implacable Barcelona remonta y reduce al Sevilla de Gabriel Suazo

    El seleccionado chileno, capitán de su equipo, sufrió con la superioridad culé en el Sánchez Pizjuán. Tras comenzar abajo en el marcador, el sólido líder de LaLiga lo dio vuelta y se impuso 3-1. La figura fue el brasileño, devenido en centrodelantero, autor de un triplete.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Gabriel Suazo, capitán del Sevilla, con Lamine Yamal. Foto: @SevillaFC

    El Sevilla de Gabriel Suazo fue la nueva víctima del súper Barcelona. Este sábado, en el marco de la séptima fecha de la liga española, el sólido equipo catalán venció a domicilio en el estadio Sánchez Pizjuán (3-1) y continúa con su impecable tranco en el certamen local. El seleccionado chileno jugó todo el partido.

    El elenco de Nervión ha tenido un arranque esperanzador, muy distinto a lo que fue la temporada pasada, donde estuvo hasta el final con evitar el descenso. Por lo mismo, había una dosis de ilusión con enfrentar con mejores armas a un Barça de rendimiento perfecto en las primeras seis jornadas, y con 28 goles a favor. En el local, Suazo ratificó su condición de titular y de capitán. Tuvo un duelo cuesta arriba ante Lamine Yamal por la franja.

    Los pupilos de Hansi Flick juegan de la misma manera en todos lados: parándose arriba, con los centrales casi en mitad de la cancha, y apelando a la capacidad individual de sus cracks. El Sevilla, por su parte, le plantó cara en el primer tiempo con sus herramientas, que no son tan acaudaladas. Suazo, con un ojo puesto en Yamal, era el encargado de la pelota detenida con la zurda.

    En los 18′, el local pegó primero. Centro de Félix Correia y Youssouf Fofana anticipa con un cabezazo, batiendo en el primer palo al portero croata Livakovic, el reemplazante del lesionado Joan García. Primera llegada de los andaluces y gol. Lamentablemente para sus pretensiones, la ventaja fue breve. La respuesta culé llegó en los 22′, gracias a la figura del encuentro: Raphinha. El brasileño recibe el balón y mete un enganche prodigioso (su marcador pasó de largo), para definir de derecha y colocar el 1-1.

    “Hay que cortar alguna jugada”, planteó el capitán Suazo durante la pausa de hidratación del primer tiempo, buscando frenar, de alguna manera, los avances con espacio de los catalanes. Mientras tanto, Yamal era pifiado cada vez que tocaba la pelota.

    En la segunda mitad, todo fue favorable para el Barcelona. Arrancó con todo, acelerando y posicionándose en campo rival. El propio Lamine probó en un par de ocasiones al arco, aunque fueron remates desviados. Era un aviso de las intenciones ofensivas de la visita. En definitiva, en los 52′ llegó el segundo tanto culé, obra de Raphinha. El talentoso brasileño, devenido en centrodelantero, puso el 2-1 con un cabezazo tras centro de Yamal. Sevilla perdió un balón en su campo y quedó mal parado.

    El exjugador del Leeds (fue pupilo de Marcelo Bielsa en Inglaterra) estaba afilado. En los 63′, casi convierte un gol olímpico. Un poste lo evitó. De todas formas, iba a concretar su triplete en los 69′. La picó ante el arquero Vlachodimos tras un pase al espacio del infaltable Lamine. Todo nació de una acción de Rodri, rompiendo líneas.

    El partido terminó siendo un dominio exagerado del Barcelona, que perfectamente pudo haber logrado un gol más. Hansi Flick y compañía son los sólidos líderes de LaLiga con 100% de rendimiento: 21 puntos en 7 fechas. Le saca 6 al Real Madrid, que este domingo tiene el derbi ante el Atlético. Mientras que el Sevilla de Suazo se queda en la 5ª posición con 13 unidades.

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