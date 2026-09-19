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    Política

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    “No me arrepiento de haber asumido este gran desafío", aseguró la exmandataria en sus redes sociales.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político Dedvi Missene

    El anuncio realizado por la expresidenta Michelle Bachelet, de poner fin de su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, no pasó desapercibido en el mundo político y ya brotaron reacciones en diferentes sectores.

    Y es que Bachelet comunicó este sábado en sus redes sociales que se retiraba de la carrera por el liderazgo en la ONU, y afirmó haber contribuido “a instalar en el debate que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente, leal a los principios de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o poder”.

    La noticia levantó una serie de declaraciones en diferentes veredas políticas. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados y militante del Partido Republicano, Stephan Schubert, comentó que “sabíamos y lo señalamos que la candidatura de la señora Bachelet no tenía mucha viabilidad”.

    Asimismo, dijo que “hay un gran responsable que deberá darle las explicaciones del caso: el expresidente Gabriel Boric, quien sin haberlo consultado, sin haber hecho lo que uno hace cuando quiere que una candidatura sea de Estado y prospere, aquí no hizo aquello. No habló con quienes iban a ser la futura administración, no habló con los partidos políticos, sino que simplemente sacó de sorpresa una candidatura que solo terminó siendo la candidatura de él, pero no una candidatura de Estado”.

    Por otro lado, el integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y militante del Partido Liberales, Vlado Mirosevic, afirmó que “Michelle Bachelet es un liderazgo luminoso para el mundo y pudo haber sido una gran secretaria general para la ONU en este momento histórico, pero contó con piedras en el camino. Una grande, el veto de Trump. Y una pequeña, muy pequeña, el rechazo del Presidente José Antonio Kast”.

    El senador señaló además que “en cualquier caso, debe ser un honor para ella recibir tales vetos”.

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político

    El diputado Jaime Mulet, integrante de la Federación Regionalista Verde Social, coincidió con Mirosevic y agradeció a la expresidenta por presentarse “con valentía e incluso enfrentando la oposición del Presidente José Antonio Kast”.

    Mulet también agradeció a Bachelet “por dar la cara, por defender los principios del multilateralismo, la democracia liberal, el derecho internacional y las urgencias del cambio climático.

    En tanto, el vicepresidente del Senado, militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, señaló que “aquí los grandes responsables son precisamente México y Brasil, que no tuvieron la influencia y el liderazgo necesario para trabajar por su propia campaña”.

    Del mismo modo, destacó que Bachelet “sabía perfectamente que su candidatura era un riesgo, y no obtuvo los apoyos necesarios para continuar, pero que la oposición no venga a responsabilizar y usar como excusa esta derrota anticipada”.

    Antonio Rivas, diputado del Partido Socialista (PS) recalcó que la cerrada candidatura “no contó con el respaldo del Gobierno de Chile. Una decisión que lamentamos entonces y que seguimos considerando mezquina”.

    Durante esta tarde, el parlamentario comentó en sus redes sociales que Bachelet tomó “una decisión sensata que hay que respetar”. Manifestó además que la trayectoria internacional de la excandidata a la secretaría general de la ONU va “mucho más allá de esta elección”.

    Por su parte, Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores, recalcó las palabras que dejó Bachelet en su anuncio y comentó “una grande nuestra Presidenta. Pura admiración.”

    La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, agradeció a la mandataria “por representar la esperanza de tantos que creemos que los dilemas urgentes del mundo se deben resolver sobre la base de un sistema multilateral que priorice la cooperación por sobre el conflicto y el diálogo por sobre la ley del más fuerte. La candidatura no sigue, pero los principios continúan intactos”.

    Retiro de Michelle Bachelet de la carrera a la ONU levanta reacciones divididas en el mundo político Andres Perez

    Raúl Soto, timonel del Partido por la Democracia (PPD) e integrante de la comisión de RR.EE de la Cámara Baja, apoyó y respaldó a Bachelet, “cuyo liderazgo nacional e internacional sigue siendo intachable y de primer nivel”.

    El diputado también valoró la representación del país en la carrera para liderar las Naciones Unidas y señaló que ha sido un orgullo.

    Por otro lado, el diputado Cristián Araya, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y militante del Partido Republicano, manifestó que “finalmente ocurrió lo que señalamos desde un principio: la candidatura de Michelle Bachelet no tenía ningún futuro, no concitaba mayores apoyos, salvo lo que queda de izquierda bolivariana”.

    Manifestó además que la decisión de la exmandataria “perfectamente podría habernos evitado discusiones al interior del país y ahorrado un bochorno internacional, como lo fue su candidatura”.

    El diputado Jaime Coloma (UDI) añadió que “el expresidente Gabriel Boric es el principal responsable de una candidatura inviable desde su origen, por lo que las recriminaciones deben hacerse al interior de la izquierda por este fracaso totalmente predecible”.

    El senador Juan Luis Castro del PS expresó que la expresidenta “dio un paso al costado con dignidad”, y afirmó que “queda una pregunta política que no se puede eludir: ¿Qué habría ocurrido si Chile hubiese respaldado desde el comienzo, con toda la fuerza del Estado, una candidatura de esta envergadura? Su trayectoria internacional está fuera de discusión. Lo que faltó fue una política exterior a la altura".

    La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, en tanto, aprovechó la ocasión para cuestionar los dichos del canciller Francisco Pérez Mackenna este viernes, respecto a los resultados de Bachelet el último sondeo por la ONU, donde el titular de Relaciones Exteriores señaló que “veíamos poca probabilidad de éxito”.

    “Con esta declaración se delata como una persona incapaz de un gesto de nobleza ante una expresidenta de la República de Chile. Su boicot a la presidenta Bachelet va a pasar a la historia de la infamia en política exterior”, le reprochó Orellana.

    En tanto, la diputada Carolina Tello (FA) dijo que como chilena valoraba “profundamente la convicción y el compromiso con el que nuestra expresidenta Michelle Bachelet alzó la voz de nuestra región al escenario internacional en lo que fue su postulación a la secretaría general de la ONU”.

    “Michelle logró poner sobre la mesa que, tras 80 años, la ONU pudiera ser liderada por fin por una mujer, y particularmente por una mujer latinoamericana”, indicó, apuntando al escenario internacional complejo y el nulo apoyo de la administración de José Antonio Kast.

    “Bachelet retira su candidatura, sin embargo, sus convicciones siguen intactas. La dignidad, la trayectoria de la expresidenta Bachelet y su compromiso internacional trascienden a cualquier votación”, cerró.

    El diputado Héctor Barría, de la Democracia Cristiana, arremetió señalando que “desde el punto de vista ideológico, el único triunfo de este gobierno es que Bachelet haya bajado su candidatura a las Naciones Unidas, porque no han logrado más empleo, ni crecimiento económico, ni menos hacer algo concreto por la seguridad ciudadana”.

    “Se han dado un gustito, pero el país requiere otra cosa, requiere una mirada de Estado, enfocarnos en el bien común”, agregó.

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