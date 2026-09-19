Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó este viernes el nuevo resultado de Michelle Bachelet en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas y recordó la decisión adoptada por el gobierno de José Antonio Kast en marzo, cuando resolvió retirar el respaldo oficial a la candidatura de la expresidenta.

Fue tras su participación en el tedeum ecuménico de Fiestas Patrias, horas después de conocerse los resultados preliminares de la tercera votación informal del Consejo de Seguridad.

Según las cifras difundidas por el medio especializado PassBlue y recogidas por Reuters, Bachelet consiguió un voto para “alentar” su postulación, 11 para “desalentarla” y tres “sin opinión”.

Abordado por el resultado, Pérez Mackenna manifestó: “No tengo interpretaciones, simplemente vuelvo a lo que dijimos en marzo”.

“ Era una candidatura que veíamos con poca probabilidad de éxito, y eso fue lo que nos llevó a retirar el apoyo en aquella época ”, planteó.

El ministro de Relaciones Exteriores atribuyó aquella evaluación a la falta de un apoyo regional suficientemente concentrado en torno a la exmandataria.

“La razón era, ya la explicamos: mucha dispersión dentro de los mismos latinoamericanos”, manifestó.

El resultado conocido este viernes ocurre tras una votación reservada entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. En el sondeo anterior, realizado el 21 de agosto, Bachelet había obtenido dos votos de “alentar”, seis de “desalentar” y siete “sin opinión”.

En esta nueva medición mantuvo el séptimo lugar entre ocho postulantes, pero registró menos apoyos y más votos desfavorables.

La consulta también dejó a la costarricense Rebeca Grynspan con nueve votos favorables, cinco en contra y uno “sin opinión”, mientras la representante de Guyana ante Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues-Birkett, obtuvo ocho apoyos, seis rechazos y una abstención.

Cabe recordar que la votación es parte del proceso informal previo a la recomendación que el Consejo de Seguridad debe efectuar a la Asamblea General.

Para avanzar en esa instancia, el candidato debe conseguir al menos nueve de los 15 votos del órgano y no recibir el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Los sondeos informales no permiten conocer qué país votó por cada candidato, debido a su carácter reservado.

Además, el actual proceso continúa abierto y no existe todavía una candidatura recomendada formalmente por el Consejo.

En paralelo, el equipo de Bachelet confirmó su viaje a Nueva York durante estos días, coincidiendo con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU. La instancia comenzará el lunes 21 de septiembre y contempla el debate general de jefes de Estado y de gobierno entre el 22 y el 28 de septiembre.

La exmandataria cuenta con el respaldo de Brasil y México para su postulación.