Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

En entrevista con radio Infinita, la mañana de este jueves, el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, se refirió a los indultos que el Presidente José Antonio Kast está evaluando respecto a exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990.

Kast es un ferviente devoto que forma parte del movimiento apostólico de Schoenstatt y Chomali es el líder de la Iglesia Católica en Chile.

Al reflexionar sobre los indultos a responsables de desapariciones forzadas, Chomali recalcó que “nadie va a poder comprender en toda su profundidad lo que significó para una familia tener un familiar detenido y desaparecido”.

“Ese es un dolor que llega al alma y que nosotros tenemos que respetar siempre y tenemos que reconocer. Eso es lo primero y no nos podemos perder y tenemos que reconocer que hubo graves violaciones a los derechos humanos y muchas son las personas que hoy día lo reconocen. Ese es el punto de partida”, puntualizó.

Chomali dijo no querer estar en la situación del Presidente de en la que “le corresponde a él decidir respecto de algo tan clave, por ejemplo, si una persona muere en la cárcel, o en su casa”.

Esto, en consideración a que la mayoría de los condenados, después de 53 años del Golpe de Estado, son personas de avanzada edad.

“Tienen que darse ciertas condiciones”

“Evidentemente que lo razonable es que una persona que está gravemente enferma, terminal, muera en su casa. Pero eso no significa exculpar los graves daños que se hicieron y tienen que darse ciertas condiciones”, planteó la autoridad eclesiástica.

En esa línea, mencionó planteamientos que ha hecho el abogado constitucionalista Luis Cordero, el exministro de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, que advirtió recientemente que “los crímenes de lesa humanidad no son indultables” y que ha hecho ver que muchos de los posibles beneficiados son “personas que en ninguna de las investigaciones ha manifestado arrepentimiento”.

“Tiene que haber arrepentimiento. Ojalá que haya arrepentimiento, ojalá que se pida perdón, ojalá que se sepa dónde están los familiares desaparecidos, que haya cumplido parte de su pena, me parece que es tremendamente importante y yo pienso que el concepto más de indulto que podría entenderse como un borrón y cuenta nueva, yo preferiría hablar de clemencia”, manifestó el cardenal.

El religioso expuso que desde su mirada cristiana, él es de la opinión de “que la familia tiene el derecho y el deber de cuidar a las personas en los últimos momentos y nadie debiese morir no acompañado de su familia”.

Asimismo, el arzobispo de Santiago hizo ver que “el Estado de Chile no garantiza condiciones mínimas para que las personas cumplan su condena”.

“Hay situaciones límites humanas que no corresponden a un país democrático desarrollado, porque una persona pierde su libertad, pero no pierde su dignidad. Y por lo tanto, si el Estado no es capaz de garantizar condiciones mínimas para personas enfermas, con alzhéimer, con cáncer, yo creo que es de toda lógica que la familia lo haga, aunque sigan cumpliendo la pena en su casa, es decir, pena alternativa. Y también nosotros como Iglesia ofrecimos en la Fundación Las Rosas que esas personas podrían estar ahí. Además que evidentemente que en esas condiciones terminales no contribuyen un peligro para la sociedad”, expuso.

Igualmente, Chomali insistió en que “lo más importante acá es que haya un reconocimiento de lo cometido, que haya una petición de perdón a las familias, eso le haría muy bien al país, y también le haría muy bien al país que si alguien tiene información digan”.

“Hay más de mil personas que no se saben dónde está, y ese dolor para mí es sagrado. Ese dolor es sagrado. Si yo estoy en mi casa, van a buscar a un familiar, y no sé nunca más de él, lo busco durante 50 años, y alguien sabe, yo pido por favor que digan cómo los podemos encontrar para hacer una digna y cristiana sepultura como, como se lo merecen”, sostuvo.