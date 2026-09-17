El precio del petróleo sufre una dura caída y el barril quiebra los US$ 100 en Nueva York

El petróleo Brent que se transa en Londres anota caída de más de 3%.

El petróleo profundiza este jueves su retroceso y el crudo estadounidense perfora la barrera de los US$ 100 por barril, en un contexto en que se moderan las preocupaciones por interrupciones en el suministro tras los ataques al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, clave para el reino.

En Nueva York, el crudo WTI opera con una caída de 2,63% hasta los US$ 99,74 por barril, mientras que el crudo Brent, de referencia para Chile, sufre una fuerte contracción de 3,30% hasta los US$ 102,34.

Con este movimiento, ambos referenciales acumulan pérdidas en los últimos cinco días: 6,91% en el caso del Brent y 4,38% en el del WTI, de acuerdo a los registros de Tradingview.

Arabia Saudita está poniendo a disposición de refinerías asiáticas cargamentos adicionales de crudo, mediante transferencias de buque a buque en las cercanías del puerto de Sohar, en Omán.

Así lo informó Reuters, citando a fuentes al tanto del tema, que agregó que esta operación ayuda a amortiguar el impacto que los ataques contra el oleoducto, que conecta con el Mar Rojo, tienen sobre la oferta global.

En la misma línea, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo el martes a CNBC que la paralización del oleoducto Este-Oeste fue una “interrupción breve y temporal”, cuya duración “se medirá en días”.

Estrecho de Ormuz, la ruta por donde transita más del 20% del petróleo. Imagen @MarioNawfal en X.

A comienzos de esta semana se detuvieron las cargas de crudo en Yanbu, la terminal saudita de exportación en el Mar Rojo, y Riad canceló algunos envíos a clientes europeos, según reportó Reuters.

Yanbu se convirtió en la principal ruta de exportación de petróleo del reino desde que Irán comenzó a bloquear el Estrecho de Ormuz, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país a fines de febrero.

Para Peter Massabni, jefe de desarrollo de negocios de XS.com, los esfuerzos de Arabia Saudita por encontrar vías de exportación alternativas tras la interrupción en Yanbu han dado tranquilidad a los mercados respecto de que parte del suministro perdido podría volver.

Así lo sostuvo en una nota difundida a última hora del miércoles, aunque advirtió que el panorama sigue dependiendo en gran medida de lo que ocurra en Medio Oriente.