Quitan muro perimetral del monumento al general Baquedano y se alista reinauguración

A 6 años y 11 meses del llamado estallido social, el monumento ecuestre de Virginio Arias al general Manuel Baquedano volvió a lucir completamente integrado al eje Alameda-Providencia, en el centro de Santiago, desde este jueves.

Esto, en la antesala de su reinauguración en una ceremonia programada para este 19 de septiembre, en el Día de las Glorias del Ejército.

Se espera que más de 2.000 efectivos de la institución desfilen esa jornada rindiendo homenaje al héroe de la Guerra del Pacífico.

La estatua fue vandalizada durante las protestas y debió ser retirada.

Tras su reinstalación, permaneció cubierta por un muro perimetral que dificultaba su visualización.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Al finalizar los trabajos en la base del monumento, el muro fue retirado y la estatua quedó completamente a la vista, con una protección de vallas papales en el óvalo en que está emplazada.

El 10 de marzo, un día antes del cambio de mando en que asumió el Presidente José Antonio Kast, se logró reinstalar el centenario monumento de Baquedano en su caballo Diamante en el extremo oriente de la Alameda.

El 12 de marzo de 2021 había sido retirado de su plinto y permanecía desde mediados de 2022 en el Museo Histórico Militar.

El viernes 5 de marzo de 2021, un grupo de individuos intentó cortar una de las patas del caballo y le prendieron fuego a la escultura. El lunes 8 de marzo de 2021, intentaron derribarla.