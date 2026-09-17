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    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    El tiempo cambiará en la zona central casi al cierre de las Fiestas Patrias. Revisa qué anticipan los pronósticos para Santiago y otras regiones.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Varios días de calor ha tenido la Región Metropolitana. El termómetro marcó hasta 28 °C, una tendencia que se repetirá durante los primeros días de Fiestas Patrias, por lo que las familias podrán disfrutar de sus actividades al aire libre, como un asado o una visita a las fondas.

    También habrá estabilidad atmosférica para el resto de las regiones de la zona central, como Valparaíso y O’Higgins durante este 17, 18 y 19 de septiembre.

    Sin embargo, el escenario cambiará abruptamente el domingo 20, jornada en la que se esperan lluvias en algunos sectores, además de un importante descenso en las temperaturas. Esto es lo que dice el pronóstico sobre el evento, hasta ahora.

    Lluvia en Santiago y la zona central este día

    Sobre los 20 °C permanecerá el termómetro durante gran parte de las Fiestas Patrias 2026.

    Sin embargo, los pronósticos llevan anticipando varios días la llegada de un sistema frontal que, en primer lugar, bajará considerablemente las temperaturas (hasta 5 °C o más).

    El cielo se nublará, y también aumentaría la probabilidad de lluvia en varios sectores de la RM y la zona central.

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Este frente partirá primero en el sur: según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las regiones de Magallanes, Aysén, Los Lagos, Los Ríos y parte de La Araucanía y Biobío tendrán precipitaciones desde estos días hasta al menos el sábado 19.

    Recién el domingo 20 llegarían sus efectos a la zona central. Maule, Ñuble y O’Higgins despertarán con condiciones inestables durante esa jornada, con chubascos aislados en su mayoría.

    ¿Y qué pasará en la Región Metropolitana?

    Meteochile todavía no muestra probabilidad de lluvia para Santiago. Sin embargo, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, apuesta a que durante las primeras horas del domingo, podría haber lloviznas y chubascos locales en la RM.

    Tampoco descartó que algo de precipitación llegue a los valles de Valparaíso. Además, anticipó la caída de nieve en la cordillera de Santiago incluso antes, desde la tarde o noche del sábado 19.

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