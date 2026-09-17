Zandra Parisi evalúa con nota 4 al gobierno de Kast a seis meses de su instalación y critica rol del ministro Alvarado como vocero

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, evaluó este miércoles con una nota cuatro al gobierno del Presidente José Antonio Kast a seis meses de iniciada la nueva administración y, además, cuestionó el rol comunicativo del Ejecutivo, que actualmente radica en el biministro Claudio Alvarado.

En el pódcast Cómo te lo explico de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, la parlamentaria analizó el desempeño del gobierno desde su instalación en marzo, además de abordar el diseño comunicacional y la fusión de roles de determinados ministros, como Alvarado, que ejerce como vocero y ministro del Interior.

Durante la conversación, la diputada Parisi analizó que este primer semestre del gobierno las fichas se han puesto en “megarreformas”, pero aseguró que, con eso, “se dejan de lado las políticas públicas”, además de cuestionar las expectativas desarrolladas durante la campaña presidencial.

“Fue tan grande la expectativa que se plantearon en campaña, que los chilenos se ilusionaron. Si no hubiesen sido tan grandes y si la ciudadanía hubiera escuchado mucho mejor al candidato Franco Parisi, sería otra la historia que viviría nuestro país”, afirmó la diputada.

En esa misma línea, planteó que “estamos viendo a un gobierno que no está cuidando a los chilenos. (O sea), no es que no cuide, los chilenos no se están sintiendo cuidados por el gobierno. Los chilenos se sienten solos y la soledad es preocupante”.

En este marco, la parlamentaria fue consultada por su evaluación al Ejecutivo en una escala de 1 a7.

“Yo creo que estamos en un 4″, afirmó la diputada del PDG, quien agregó: “Quiero darle un voto de confianza de que las cosas van a cambiar, aún cuando el gobierno me falló. Me fallaron con el 17 de septiembre. Les tiré el pase para que metieran un gol de cabeza y no lo hicieron. Mintieron”.

Problemas de comunicación de Alvarado

Asimismo, Parisi continuó con su análisis del desempeño del gobierno, acusando que hay problemas en el diálogo y también en la comunicación.

La legisladora complementó que “a mí me gustaría ver diálogo. Aquí no están conversando entre ellos. Los problemas que está teniendo el gobierno son netamente a través del diálogo. No hay conexión con ellos mismos”.

“El problema parte en La Moneda. En La Moneda no se conversa, no se analiza”, dijo Parisi.

Consultada por si ve “desorden” en La Moneda, la diputada del PDG agregó que “yo no me atrevería a decir si es un desorden porque tendría que estar adentro, pero lo que yo veo es una falta de comunicación importantísima y no noto un cambio al respecto”.

“De partida, tenemos un ministro vocero que no es ministro vocero. El ministro Alvarado, pobre, como que no le alcanza. Yo no escucho vocerías todos los días”, cuestionó Parisi sobre la fusión de funciones que desempeña el militante UDI.

“Comunican poco y tienen tanto que comunicar y no lo hacen”, lamentó.

Ante la posibilidad de volver a un esquema donde el vocero de gobierno tenga funciones exclusivas, Parisi afirmó que “es importante” contar con un ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

La parlamentaria también criticó que desde La Moneda “comunican poco y comunican mal. No son transparentes”, afirmó, cuestionando que con ocasión de los seis meses del gobierno, se haya hecho una comparativa con lo realizado durante el gobierno anterior de Gabriel Boric.

“¿Por qué tienen que hablar de lo que se hizo? ¿Por qué no hablan de lo que se está haciendo, de lo que se está logrando?“, se preguntó la parlamentaria, quien ejemplificó que habría relevado con mayor fuerza la disminución de los homicidios dada a conocer recientemente.

“¿Por qué seguir comparándose? Eso ya se agotó“, advirtió Parisi a La Moneda.