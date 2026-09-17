Gobierno retira de Contraloría reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y abre nueva mesa de trabajo con alcaldes

Santiago 16 de septiembre 2026. El subsecretario de Prevencion del Delito, Gonzalo Guerrero, encabeza punto de prensa luego de sostener una reunion de trabajo con representantes de las asociaciones de municipios ACHM, AMUR y AMUCH, para abordar las materias contenidas en el Reglamento de Seguridad Municipal y avanzar en su revision. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En un punto de prensa sostenido por el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, junto a representantes de las asociaciones de municipios del país, este miércoles el Ejecutivo anunció que decidió retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal.

La decisión del Ejecutivo se da luego de que La Tercera diera a conocer los problemas de constitucionalidad que traía el artículo 8 incluido en el reglamento. Dicha norma pretendía establecer, en una regulación infralegal, que las fallas en la acreditación de los inspectores de seguridad municipal necesariamente activaría la causal de notable abandono de deberes que está regulada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para establecer el cese en el cargo de los alcaldes.

Esta redacción generó preocupación en el mundo municipal, provocando una ola de peticiones para que el Ejecutivo retirara el reglamento y procediera a su corrección.

A pesar de esta situación, el Ejecutivo durante la jornada del martes había defendido la redacción del reglamento, al considerar que no creaba una nueva causal de destitución. “Lo que hace el reglamento es solamente recordar que el no cumplimiento de ciertas normas de la ley puede dar pie a una inhabilidad”, señaló al respecto el biministro Claudio Alvarado (UDI).

Sin embargo, varios alcaldes oficialistas presionaron al gobierno, señalando que la norma era conflictiva ya que vinculaba, por la vía reglamentaria, la causal del notable abandono de deberes. Tras la presión, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que debido al revuelo generado por la iniciativa, iban a “ tomar todos los espacios para hacer las clarificaciones y evitar este tipo de malentendidos ”.

Finalmente y tras las críticas del mundo municipal, luego de la reunión del subsecretario Guerrero con las asociaciones de municipalidades, el Ejecutivo determinó retirar el documento.

“Tomamos sus palabras, las respetamos, las valoramos, pero también es importante reunirnos con los alcaldes, ya sea en este lugar, ya sea en el territorio, y desde esa perspectiva delinear un trabajo que va a fortalecer en definitiva la seguridad municipal”, señaló el subsecretario Guerrero.

“Vamos a configurar una mesa de trabajo compuesta por los distintos representantes de las distintas asociaciones de municipalidades de nuestro país. Le hemos pedido a las asociaciones que designen uno o dos representantes de carácter técnico para poder revisar estos reglamentos y, al mismo tiempo, unificar una redacción que también recoja las distintas realidades de los distintos municipios de nuestro país”, detalló Guerrero.

Alcaldes valoran la decisión

“Nos comprometemos en una mesa de trabajo a revisar artículo por artículo y también le queremos pedir al Poder Legislativo que la discusión inmediata de la ley corta es urgente, es necesaria para poder implementar los reglamentos que se vienen”, señaló por su parte el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, enfatizó que el retiro del reglamento no lo consideran “un retroceso en el avance de la Ley de Seguridad Municipal”.

“Todo lo contrario, es una oportunidad para que se trabaje de manera eficiente y eficaz en la implementación de este reglamento. Ya lo decía el subsecretario y los alcaldes que me precedieron, es importante tener la mirada también del mundo rural, el costo económico que va a implicar la implementación de este reglamento y los seis restantes que faltan que se dicten”, señaló.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el jefe comunal de La Reina, José Manuel Palacios, agradeció la reunión de esta mañana y también realizó un llamado a sostener un trabajo conjunto desde los municipios con el poder ejecutivo y el legislativo.

“Nosotros estamos avanzando y queremos colaborar de manera coordinada con el Ejecutivo, con el Congreso y con las distintas instituciones en sacar adelante esta ley, este reglamento, porque es una necesidad que tenemos como país. Nuestros vecinos hoy día se sienten inseguros y nosotros tenemos que cooperar en darle una solución a todos ellos”, comenzó señalando.

Y añadió: “Hago un llamado al Congreso a que colaboren. Hoy día nos han puesto obstáculos para poder sacar adelante esta ley y quiero decirlo con todas sus letras, esto es una constante que se ha dado durante mucho tiempo, muchos años. Necesitamos empezar a trabajar de forma colaborativa entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos locales”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios por la seguridad, el alcalde de Lo Barnechea Felipe Alessandri, señaló: “La redacción del reglamento fue poco feliz y yo destaco que hoy día el subsecretario haya decidido retirar el reglamento”.