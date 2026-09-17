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    Caso Factop: Tribunal fija audiencia de preparación de juicio oral y Fiscalía separa investigación contra Andrés Chadwick

    El tribunal fijó para el 13 de octubre de 2026 la audiencia de preparación de juicio oral contra Luis Hermosilla, los hermanos Sauer y otros implicados en el caso Factop. En paralelo, la Fiscalía separó la investigación contra Andrés Chadwick (abriendo una arista por tráfico de influencias).

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Hermosilla usaba los escoltas de Chadwick.

    El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictó una resolución clave en el marco del denominado caso Factop, fijando para el próximo 13 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral en el Centro de Justicia de Santiago.

    La resolución, firmada por la jueza Ximena Alejandra Rivera, contempla la acusación formal presentada por el Ministerio Público en contra de la abogada María Leonarda Villalobos Mutter; el exgerente general de STF Corredora de Bolsa, Luis Patricio Flores Cuevas; el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio; el exsocio de Grupo Patio, Antonio William Jalaff Sanz; y los exsocios de Factop, Ariel Isaac Sauer Adlerstein y Daniel Amir Sauer Adlerstein.

    En el mismo dictamen, el tribunal tomó conocimiento de la decisión de la Fiscalía de separar de esta causa la investigación seguida contra el exministro Andrés Chadwick, abriendo una arista independiente para continuar con las diligencias en su contra.

    “Téngase presente la separación de la investigación informada respecto del imputado ANDRÉS PIO BERNARDO CHADWICK PIÑERA, por el delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 240 bis del Código Penal”, consignó la resolución del tribunal.

    Penas

    En la acusación ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público acusa a Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz, Luis Hermosilla Osorio y María Leonarda Villalobos Mütter por una serie de delitos económicos, tributarios y de corrupción.

    El ente persecutor pidió la pena más alta para Daniel Sauer, con 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Los delitos atribuidos incluyen estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.

    Le siguen Villalobos, para quien solicitan 18 años, por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado; y Luis Hermosilla, que arriesga hasta 17 añostras las rejas, donde el ente persecutor acusa delitos tributarios en carácter reiterado, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.

    En tanto, para Ariel Sauer se piden 14 años de cárcel, en cargos por estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

    Para Flores, exgerente general de STF Capital, se le imputan delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores y administración desleal y arriesga 12 años de prisión; mientras que para Jalaff, exdirector ejecutivo del Grupo Patio, la pretensión punitiva alcanza los 10 años y un día, por estafa, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

    Notificación

    Para asegurar la presencia de los acusados, el tribunal ordenó su notificación por cédula y los apercibió de que, en caso de no comparecer de manera injustificada, serán conducidos por la fuerza pública y quedarán obligados al pago de las costas generadas, sin perjuicio de otras sanciones previstas en el Código Procesal Penal.

    Asimismo, como María Leonarda Villalobos, Ariel Sauer y Daniel Sauer se encuentran bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, el juzgado ofició a las comisarías de Peñalolén, Lo Barnechea y Las Condes para autorizarlos a ausentarse de sus domicilios exclusivamente durante la jornada fijada para la audiencia.

    Por otro lado, tribunal abordó diversas solicitudes de los intervinientes y habilitó la audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento respecto de Rodrigo Topelberg Kleinkopf y Cristian Felipe Menichetti Pilasi, así como de personas no formalizadas en la causa, entre ellas Alessandra Muriel Reyes Lorca, Felipe Andrés Ward Edwards, Manuel José Errázuriz Tagle y Jaime Francisco Munita Valdivieso.

    Más sobre:NegociosEmoresasConflictoFactopp

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