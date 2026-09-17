Agustín Iglesias, alcalde de Independencia: “A partir de errores del gobierno los alcaldes terminan unidos de la A a la Z”

“Error grosero”, “impresentable”, “absurdo” e “inentendible”.

Así calificó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal ingresado por el gobierno y que, en su artículo 8, dejaba abierta la puerta a una causal de destitución de alcaldes por “notable abandono de deberes” en incumplimientos vinculados a la acreditación de inspectores y directores municipales.

En medio de críticas del mundo municipal, pocos minutos después de la entrevista, el Ejecutivo anunció el retiro del reglamento de Contraloría

Antes de conocer ese desenlace, entrevistado por Luciano Jiménez y Rodrigo Álvarez, el alcalde -independiente pero ligado al oficialismo- había hecho ver el malestar que se había instalado incluso entre jefes comunales que respaldan al gobierno.

¿Cómo definiría su actitud en relación al reglamento?

Contrariado es la palabra. Uno no entiende cuál es el sentido, cuál es la motivación para haber impulsado algunas cuestiones que no se explican. La Asociación Chilena de Municipalidades asegura que no tenía idea que hubo una discusión respecto al reglamento, algunos articulados habrían quedado sin conversación. Eso es evidente, ningún alcalde hubiera aceptado el artículo 8. Son cosas que hay que ir corrigiendo. Con el mundo municipal ha habido ciertas tensiones y es un error que es grosero, ese artículo es un error grande. Igual, hay que reconocer si es que el gobierno recula al respecto.

¿Lo califica de error o algo más?

Es un error. No se me ocurre algo más que podría ser. ¿Una persecución a los alcaldes? Dudo que sea algo así. (...) Siempre he sido muy pro de que tengamos todos los controles posibles, pero la no revisión o un error en la revisión de antecedentes, que se configure en un abandono de deberes y (una) destitución de un alcalde, sin duda es un exceso.

Mientras algunos alertan que serían muchos los antecedentes a revisar y que es inconstitucional fijar destituciones por reglamento, el gobierno asegura que no es una causal nueva

Evidentemente por reglamento no puede quedar algo que es (propio de una) materia de ley. Si se quisiera incorporar una nueva variable por abandono de deberes de los alcaldes, es vía ley, no vía reglamento. Eso en términos jurídicos. En términos políticos, cómo va a ser posible que una revisión de antecedentes administrativa pueda terminar en algo como esto. (...) Los municipios hacemos lo que podemos (en seguridad), sin recursos, y además llegamos a un caso como este, que es totalmente absurdo. En simple: reglas claras conservan la amistad. Espero que las reglas claras queden bien estipuladas en el reglamento.

¿Espera que salga humo blanco de la reunión del subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, con representantes de municipios?

Creo que el gobierno acogió las críticas y que el ministro (Martín Arrau) está dispuesto a corregirlo y a aclararlo.

Se ha apuntado al subsecretario como el responsable por este tema. ¿Cree que es así?

Pareciera que quien escribió esto sería el equipo a su cargo. (...) Hay varias cosas que hay que modificar para tener un buen reglamento y una buena ley que facilite la labor de los municipios.

Se han cuestionado otros elementos del reglamento por los recursos que implicaría, como la obligatoriedad en el uso de cámaras corporales en inspectores municipales y en los colores de sus uniformes

Creo que esta ley y este reglamento deben terminar con tres cosas: reglas claras para los alcaldes, mejor herramientas para los inspectores y más recursos para los municipios. Cuando el reglamento obliga a usar cámaras corporales en ciertos procedimientos, nos obliga a gastar recursos, que no tenemos muchas veces, o, en caso que no pudiésemos gastar (esa plata, estipula) que no se puede hacer el operativo. Eso es complicado. Tener cámaras corporales, chalecos antibalas, equipamiento o ciertos vehículos, es plata. Entonces, discutimos una ley, como siempre, sin recursos. (...) El reglamento no nos facilita la pega, en ningún caso.

¿El gobierno debió tratar mejor a los alcaldes luego del impasse que hubo por la exención de contribuciones?

Es un segundo impasse.

Usted es un alcalde oficialista, ¿cómo explica eso?

Uno quiere cuidar al gobierno, hay cosas buenas en que se ha avanzado, pero cuando uno es alcalde tiene que defender las cosas que le afectan en el día a día.

¿Es una cuestión de trato?

Más que trato, es con la consideración que existe con el mundo municipal. Se lo he dicho al Presidente y a algunos ministros. Hay mucha discusión de todos los gobiernos con el mundo parlamentario pero no hay una conversación constante y tan fluida (con los alcaldes). (...) Ha habido consideración (del gobierno) por los alcaldes -mucho más con este gobierno que con el anterior- pero igual hay una oportunidad de tener una conversación mucho más constante y directa con alcaldes. ¿Por qué no tener un comité político con alcaldes?

¿Hizo esa pregunta al gobierno?, ¿qué respuesta recibió?

Sí. Hasta ahora no ha habido eco. Esta propuesta no es solo mía, (es) también de la alcaldesa (Carol) Bown de San Miguel. (...) Creo que el gobierno debiera tener un comité político con alcaldes, habría un nuevo modelo de gobernanza.

Pareciera que los errores del gobierno lograron unir a los líderes comunales. Transversalmente salieron a criticar el reglamento

Claro, a partir de errores de gobierno los alcaldes terminan unidos de la A a la Z. Esa es una de las gracias del mundo municipal: hay una autonomía política que es valiosa, que podamos tener la capacidad de decir que el mundo municipal está primero. Nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, como en algunas materias de (la exención de) contribuciones, y en esta materia también.

Más allá de la polémica, ¿es un buen reglamento para combatir la inseguridad?

Sin duda que no.

¿Entonces es un mal reglamento, más allá de la cesación del cargo?

Es un mal reglamento. Eso (la causal de cesación) es absurdo, es impresentable. Es inentendible. Se va a caer.