Repasa el triunfo del Montreal de Alexis Sánchez sobre Whitecaps que le dio la clasificación a la final del Campeonato Canadiense
El equipo del Niño Maravilla enfrentó la semifinal de vuelta del certamen. En la ida habían terminado 1-1.
Minuto a minuto
Montreal 2-1 Whitecaps
Global: 3-2
La crónica con la clasificación a la final del Montreal de Alexis Sánchez
¡Final del partido!
Montreal de Alexis Sánchez derrota por 3-2 a Whitecaps y clasifica a la final del Campeonato Canadiense.
¡Hay tres minutos de tiempo agregado!
90′ ¡Descuenta Whitecaps!
Emmanuel Sabbi marca el 2-1 ante Montreal. Ahora están a un gol de igualar la serie.
71′ ¡A la cancha Alexis Sánchez!
Cambios en Montreal. Salen Daniel Ríos y Dante Sealy, entran Alexis Sánchez y Noah Streit.
Ya hay un equipo que espera en la final
Cabe destacar que el elenco que resulte vencedor de la llave entre el Montreal de Alexis Sánchez y Whitecaps se medirá ante Forge FC, escuadra que se impuso en la otra semifinal ante FC Supra.
Ya se juega el segundo tiempo entre Montreal y Whitecaps
El golazo para el doblete de Owusu
Así fue la apertura de la cuenta para Montreal
¡Final del primer tiempo!
Con Alexis Sánchez en la banca, Montreal derrota por 2-0 a Whitecaps, por la semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense.
Ventaja en la llave
Con este resultado, Whitecaps debe marcar dos tantos para igualar la serie de semifinales ante Montreal.
45′ ¡Gol de Montreal!
Prince Owusu otra vez, ahora con una impecable definición para el 2-0 ante Whitecaps.
30′ ¡Gol de Montreal!
Prince Owusu, de penal, abre la cuenta para el elenco de Alexis Sánchez, que se pone arriba en la serie.
Es noticia a esta hora en El Deportivo
¡Arranca el partido!
Con Alexis Sánchez como suplente, Montreal recibe a Whitecaps por la semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense.
Con Thomas Müller a la cabeza: la alineación de Whitecaps
Con Alexis Sánchez de suplente: así forma Montreal
Cabe destacar que en el partido de ida, jugado el 2 de septiembre, igualaron 1-1.
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Montreal y Whitecaps, por la semifinal de vuelta del Campeonato Canadiense.
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