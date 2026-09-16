¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

¿Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado? No se recomienda usar solo una cebolla. Foto referencial

Se acercan las Fiestas Patrias y el asado se convierte en el panorama que protagoniza las reuniones familiares y con amigos, en torno a la querida parrilla.

Si bien los preparativos para la clásica reunión se dirigen hacia la compra de los ingredientes y el carbón no se debe olvidar al lugar que recibirá todos los alimentos, por lo que su correcta higiene es fundamental para cuidar la salud.

Cómo limpiar la parrilla

La forma correcta de limpiar la parrilla a carbón considera lavar las piezas removibles con agua, jabón y una esponja.

Así se indica en un tutorial elaborado por Homecenter, que también señala que el polvo se debe quitar de las patas, tambor y bandejas pasando un paño húmedo.

Luego del aseo, se recomienda que al encenderla se mantenga el calor por unos 15 minutos antes de poner los alimentos.

No podemos pasar por alto que una de las tradiciones más extendidas es frotar media cebolla en las rejillas de la parrilla antes de un asado, aunque esta acción podría no ser recomendable.

Así lo explicó en un video el cocinero y divulgador científico Heinz Wuth, comentando que “libera jugos llenos de azúcares. Estos caramelizan con el calor y si seguimos terminan quemándose”.

“El problema es que estos restos quedan en las rejillas, y al colocar la carne, los sabores pasan directamente al asado”, explicó en su publicación de Ciencia y Cocina.