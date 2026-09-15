SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Coaniquem entrega una serie de consejos a considerar para disfrutar estas Fiestas Patrias de forma segura.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo prevenir quemaduras durante los asados. Foto referencial

    Con la llegada de las Fiestas Patrias los asados se convierten en uno de los panoramas más extendidos para disfrutar con familia y amigos, sin embargo, también configuran situaciones de exposición a sufrir quemaduras, principalmente para menores de edad.

    Es por lo anterior que la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) extendió las recomendaciones a considerar a la hora de participar en este tipo de eventos que se masifican en el mes patrio, con el objetivo de proteger a los integrantes del hogar, principalmente a niños y adolescentes.

    Cabe considerar que, de acuerdo a datos del organismo, el 78% de quemaduras ocurren en casa, el 93% sucede en presencia de un adulto y el 52% de los casos corresponde a menores de 5 años.

    La institución añade que durante 2025 recibió 20 pacientes con quemaduras producidas por parrillas o brasas. Otro factor a considerar son los líquidos, como agua caliente o inflamables, que también están presentes durante los festejos.

    Cómo prevenir quemaduras en un asado

    Coaniquem extiende las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir quemaduras durante un asado:

    • Mantenga una zona de seguridad de, al menos, un metro alrededor de la parrilla y evite que niños y mascotas permanezcan cerca.
    • Nunca utilice alcohol, parafina, bencina u otros líquidos inflamables para avivar el fuego, ya que pueden provocar llamaradas o explosiones.
    • Instale la parrilla sobre una superficie firme y estable, lejos de materiales combustibles.
    • Utilice utensilios con mangos largos y elementos de protección para manipular las brasas.
    • No deje la parrilla encendida sin supervisión y asegúrese de apagar completamente las brasas al finalizar el asado -con agua es la forma más segura-.
    • Cada vez que vuelva a usar la parrilla se debe limpiar para evitar que se generen llamas con restos.
    • Evita usar secador para avivar el fuego.

    Ante cualquier duda sobre primeros auxilios o la gravedad de una quemadura, la institución dispone de un servicio gratuito donde enfermeras atienden las 24 horas, los siete días de la semana, a través del WhatsApp SOS Coaniquem al +56 9 3431 9987.

    “El mejor tratamiento para una quemadura es prevenirla, y es común que en este tipo de celebraciones familiares donde hay niños pueda ocurrir un mínimo descuido. Para eso, existen medidas sencillas que se pueden establecer de manera fácil, rápida y accesible, que permiten anticiparnos a los riesgos. Sólo así es posible evitar años de tratamientos muy desafiantes y dolorosos para el paciente y su familia”, indicó al respecto Carmina Domic, subdirectora de extensión y encargada de prevención de Coaniquem.

    Más sobre:SaludPrevenciónQuemaduraQuemadurasAsadoAsadosParrillaFiestas Patrias18 de septiembreNiñosAdolescentesNiños y adolescentesMenores de edadCoaniquemRecomendaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PNL exige a Kast indultar a uniformados condenados “por supuestos delitos ocurridos desde 1973” y por hechos del estallido social

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    3.
    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    4.
    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    5.
    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    6.
    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”
    Chile

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado
    Negocios

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años
    El Deportivo

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”
    Cultura y entretención

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque
    Mundo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    ¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo