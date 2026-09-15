¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

Con la llegada de las Fiestas Patrias los asados se convierten en uno de los panoramas más extendidos para disfrutar con familia y amigos, sin embargo, también configuran situaciones de exposición a sufrir quemaduras, principalmente para menores de edad.

Es por lo anterior que la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) extendió las recomendaciones a considerar a la hora de participar en este tipo de eventos que se masifican en el mes patrio, con el objetivo de proteger a los integrantes del hogar, principalmente a niños y adolescentes.

Cabe considerar que, de acuerdo a datos del organismo, el 78% de quemaduras ocurren en casa, el 93% sucede en presencia de un adulto y el 52% de los casos corresponde a menores de 5 años.

La institución añade que durante 2025 recibió 20 pacientes con quemaduras producidas por parrillas o brasas. Otro factor a considerar son los líquidos, como agua caliente o inflamables, que también están presentes durante los festejos.

Cómo prevenir quemaduras en un asado

Coaniquem extiende las siguientes recomendaciones para reducir el riesgo de sufrir quemaduras durante un asado:

Mantenga una zona de seguridad de, al menos, un metro alrededor de la parrilla y evite que niños y mascotas permanezcan cerca.

Nunca utilice alcohol, parafina, bencina u otros líquidos inflamables para avivar el fuego, ya que pueden provocar llamaradas o explosiones.

Instale la parrilla sobre una superficie firme y estable, lejos de materiales combustibles.

Utilice utensilios con mangos largos y elementos de protección para manipular las brasas.

No deje la parrilla encendida sin supervisión y asegúrese de apagar completamente las brasas al finalizar el asado -con agua es la forma más segura-.

Cada vez que vuelva a usar la parrilla se debe limpiar para evitar que se generen llamas con restos.

Evita usar secador para avivar el fuego.

Ante cualquier duda sobre primeros auxilios o la gravedad de una quemadura, la institución dispone de un servicio gratuito donde enfermeras atienden las 24 horas, los siete días de la semana, a través del WhatsApp SOS Coaniquem al +56 9 3431 9987.

“El mejor tratamiento para una quemadura es prevenirla, y es común que en este tipo de celebraciones familiares donde hay niños pueda ocurrir un mínimo descuido. Para eso, existen medidas sencillas que se pueden establecer de manera fácil, rápida y accesible, que permiten anticiparnos a los riesgos. Sólo así es posible evitar años de tratamientos muy desafiantes y dolorosos para el paciente y su familia”, indicó al respecto Carmina Domic, subdirectora de extensión y encargada de prevención de Coaniquem.