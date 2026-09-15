SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    Esto después de que un tren con más de 200 personas a bordo -según las autoridades ucranianas- fuera alcanzado por un ataque lanzado el domingo.

    Por 
    Europa Press

    El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha informado este martes de que las autoridades están reforzando su zona fronteriza con Ucrania, que tiene una longitud de más de 500 kilómetros, tras el ataque ruso del pasado domingo en territorio ucraniano aunque muy cerca de la frontera con Polonia.

    “Estamos reforzando la protección de nuestros pasos fronterizos con Ucrania”, ha señalado en sus redes sociales, apuntando al aumento de la “infraestructura” empleada por la Guardia Fronteriza.

    Kosiniak-Kamysz, que ha indicado que ya están en ello los militares del 18º Regimiento de Ingenieros, ha destacado que la decisión del Ejecutivo de Donald Tusk se produce ante las acciones de Rusia de “los últimos días”, las cuales “suponen una amenaza para la seguridad de toda Europa”.

    Sus declaraciones llegan después de que un tren con más de 200 personas a bordo -según las autoridades ucranianas- fuera alcanzado por un ataque lanzado el domingo contra un punto situado un punto del territorio ucraniano situado cerca de la frontera con Polonia, lo que provocó que el primer ministro polaco, Donald Tusk, convocara una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad ese mismo día.

    El tren circulaba en una vía empleada poco antes por otro en el que viajaban los ex primeros ministros británico y sueco Boris Johnson y Carl Bildt junto a otros diplomáticos europeos tras acudir a una conferencia de seguridad celebrada en la capital ucraniana, Kiev.

    Este mismo lunes, el Gobierno ruso ha rechazado las acusaciones en su contra por este ataque, que no dejó dejó víctimas, asegurando que fue lanzado “exclusivamente contra instalaciones militares y el transporte militar y la infraestructura logística usada por el régimen de Kiev, también en el oeste de Ucrania”, en palabras de la portavoz de Exteriores rusa, Maria Zajarova.

    Más sobre:RusiaUcraniaPoloniaguerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Lo más leído

    1.
    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    2.
    El ministro de Exteriores de Irán viaja a China para abordar el conflicto en Medio Oriente

    El ministro de Exteriores de Irán viaja a China para abordar el conflicto en Medio Oriente

    3.
    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en EE.UU. y acuerda entregar US$195 millones

    4.
    El ministro de Defensa de China pide estar alerta ante las tendencias “militaristas y revisionistas”

    El ministro de Defensa de China pide estar alerta ante las tendencias “militaristas y revisionistas”

    5.
    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    “Guerra fría silenciosa”: Por qué los llamados a frenar la IA han abierto un nuevo frente entre Washington y Beijing

    6.
    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”
    Chile

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado
    Negocios

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años
    El Deportivo

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”
    Cultura y entretención

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque
    Mundo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    ¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo