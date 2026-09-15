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    Detienen a dos funcionarios de Carabineros en investigación por robo de madera y abigeato en La Unión

    En el procedimiento incautaron 430 kilos de carne de vacuno que se encontraba en proceso de faenamiento ilegal al interior de un galpón de una vivienda sin cadena de frio.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial, de archivo.

    Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Unión de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular una estructura criminal dedicada a la comisión de diversos delitos en La Unión, Región de Los Ríos.

    Se indaga la responsabilidad de este grupo en delitos de usurpación, sustracción de madera, receptación, abigeato, violación de secreto, obstrucción a la justicia, uso malicioso de instrumento público y faenamiento clandestino.

    En el marco del procedimiento fueron detenidos dos funcionarios activos de Carabineros de Chile y uno retiro, que estarían vinculados a las actividades ilícitas investigadas.

    De acuerdo con los antecedentes reunidos por los detectives, uno de los imputados habría utilizado predios forestales privados para efectuar la tala y sustracción ilegal de madera, la que posteriormente era comercializada a terceros como leña.

    Asimismo, la investigación permitió establecer la existencia de actividades relacionadas con posible abigeato, faenamiento clandestino y comercialización de carne de origen ilícito.

    El personal de la PDI logró incautar más de 430 kilos de carne de vacuno que se encontraba en proceso de faenamiento ilegal al interior de un galpón de una vivienda sin cadena de frio.

    Debido a las condiciones sanitarias y al origen de estos productos, la carne fue incautada por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Ríos.

    Más sobre:PDICarabinerosPolicialLa UniónLos RíosFiscalía de Los Ríos

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