Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

El gerente de banca empresas de Santander Chile, Nicolás Trajtman, es optimista respecto de la reactivación de la inversión que debería empezar a notarse en los próximos meses, y junto con ello, ver un crecimiento en las colocaciones comerciales que han estado alicaídas ya por varios años.

Con esa sensación se quedó luego de haber asistido este lunes al ChileDay realizado en Madrid, donde vio en primera fila el mayor ánimo que hay de las empresas por invertir en el país. Y muestra de aquello, afirma, es el nivel de concurrencia observado en el evento, donde asistieron alrededor de 700 personas. Además, estima que la reforma al mercado de capitales que acaba de presentar el gobierno ante el Congreso apunta en esa misma línea.

¿Las empresas están más dispuestas a invertir?

Las empresas están dispuestas a invertir, se ve un cambio. Con la entrada del nuevo gobierno, se siente un ambiente mas pro negocios. Entonces, cuando se habla de que la permisología va a fluir y que las aprobaciones van a terminar avanzando, sí hay más ganas y más interés.

Están pasando muchas cosas en temas de infraestructura, energía y minería, y esos son muchos flujos de capital extranjero. Entonces, esperemos que eso se materialice, que esta alta expectativa se traduzca en cuestiones más concretas de proyectos y finalmente desembolsos que terminen ocurriendo.

¿Cómo se proyectan las inversiones en minería, infraestructura y energía?

En minería, nosotros (Santander) estamos muy enfocados en el norte, hemos reforzado los equipos allá, particularmente en Iquique, Antofagasta y Calama. Se siente que ese boom viene y que va a chorrear a la economía.

En el tema de infraestructura vienen ciertas licitaciones, por ejemplo, en recintos penitenciarios, por ahora ha habido una licitación y esperamos que ocurran más. Eso realmente es mucha plata neta que viene de afuera, flujo extranjero.

En energía y transición energética, también la llevan los extranjeros, y los españoles son muy fuertes en eso: en el norte compran grandes predios, ponen los paneles solares para el sistema BESS de energía almacenada en baterías. Esos son proyectos que a nosotros nos gustan mucho, porque vienen de buenos sponsors. Chile tiene que seguir beneficiándose de la energía solar, van a pasar cosas en transmisión, aparte de la generación, y el último capítulo de eso son los data centers.

¿Más allá de las grandes empresas, en qué otros ámbitos están viendo más ánimo para invertir en el país?

En todo el ecosistema de animales y mascotas, por ejemplo, lo que dice relación con clínicas veterinarias, cadenas de empresas que venden productos de mascotas, de alimentación, tiendas de conveniencia, también han salido aseguradores, isapres. Quizás no es muy grande hoy en día, pero sí tiene un crecimiento interanual importante.

Y lo otro es en tema salud, lugares donde hacen estudios radiológicos, imágenes, diagnósticos, clínicas, en los centros de salud en regiones. En los últimos 18 meses los players regionales han crecido bastante y están con mucho apetito de seguir expandiéndose, por lo tanto, hay que mirar cómo se comporta hacia adelante.

MARIO TELLEZ

¿Desde esta perspectiva, cuándo podríamos ver un punto de inflexión en las colocaciones comerciales que ya llevan cerca de cuatro años con tasas de crecimiento negativas o casi nulas?

Esa es la pregunta del millón. Lamentablemente, los créditos comerciales son la variable más rezagada. Uno escucha que vienen los proyectos, el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC) habla de US$95 mil millones que vienen en proyectos de inversión para los próximos cuatro años.

Primero viene la aprobación, la permisología, el go. Después viene la fase en que probablemente estamos ahora cerrando este segundo semestre de 2026, de muchos anteproyectos y servicios de ingeniería. Y el próximo año ya debería empezar a notarse cuando se empiecen a comprar los fierros, la maquinaria, y a contratar a la gente. Eso debería darse el próximo año, que es cuando finalmente nos piden los desembolsos de los préstamos.

Y los brotes verdes ya partieron: al mirar la serie un poco más larga de los créditos comerciales, que ha estado muy lenta, en los últimos tres meses ya se notó un cambio. En esos últimos tres meses como Santander hemos estado súper volcados a la calle para capturar aquello. Sin ir más lejos, en agosto fuimos los que más crecimos en el sistema de los créditos comerciales.

Y eso va de la mano también con algo que nos gusta seguir mucho, que es la venta de los camiones. Cuando uno saca la foto en el Year-to-date (en lo que va del año), probablemente la venta de camiones sigue más deprimida que el año anterior, pero en los últimos tres meses también se nota ese repunte. El mes pasado creció un 20%. Y lo que termina pasando es que, al final, eso empieza a mover ciertos temas de la economía.

¿Cree que ha influido y va a seguir influyendo en la reactivación del crédito comercial el que se haya aprobado la megarreforma?

Sí, porque se estaba esperando mucho desde el ambiente empresarial, que se soltaran ciertas cosas que son un poco más regulatorias o políticas. Eso pinta muy bien, el ánimo ha ido mejorando. Eso es lo que esperamos que se termine de materializar el próximo año.

En Santander hemos estado muy preparados ajustando cierta estructura, desde el punto de vista de la oferta, pero no ha llegado la demanda. Entonces, cuando se pregunta: ´¿por qué no crecen los créditos comerciales?´ No es que no prestemos la plata, es que no nos vienen a pedir. Eso sí se ha notado un poco más en los últimos tres meses, y debería terminar de soltarse el próximo año.

MARIO TELLEZ

¿Hay sectores que todavía estén muy rezagados?

Todavía no termina de despegar todo el mundo inmobiliario-construcción. Eso sigue muy frenado. Y cuando uno ve los stocks en el área residencial, siguen altos. Veíamos que el gobierno estaba muy orientado (con políticas relacionadas) en temas de oferta, pero al final es un problema de demanda. Entonces, es una muy buena iniciativa el Fogaes con subsidios en créditos hipotecarios para viviendas de hasta 6 mil UF. Eso aporta, le mete más velocidad a la economía.

¿Por qué aún no se ha notado?

Por un lado, se propuso la exención transitoria del IVA a las viviendas nuevas por 12 meses, lo que creo que no se comunicó de la mejor forma y trancó un poco la pelota, de gente que iba a comprar pero prefirió esperar. Eso postergó un poco ciertas decisiones. Y lo otro, es el tema del empleo, que está muy castigado. Ahí volvemos al tema de la demanda.

Viñas y salmones

Hay varias viñas que están vendiendo terrenos, o que han estado presionadas en sus resultados. ¿Cómo se proyecta este sector hacia adelante?

No me gusta hablar de, es que hay veces que uno lo escucha, de “la crisis del mundo vitivinícola“. Porque no es una crisis. Esto es un cambio de modelo de negocios, de una transformación. En general, en una crisis uno entra y sale. Acá, uno puede no salir si es que Chile realmente no se reinventa.

Y lo que pasa es que antes daba en el PxQ, funcionaba el precio por el volumen. Pero el comportamiento del consumidor cambió. Entonces, cuando uno ve los ratios, el cliente está consumiendo menos vino. ¿Por qué? Porque se va a la cerveza, o bebidas sin alcohol. Entonces, lo que es una realidad, y se va a seguir profundizando, que lo vemos con los clientes, es que van a tener que achicarse, muchos están vendiendo activos, probablemente para la reconversión del tema inmobiliario dentro de lo posible, u otra cepa agrícola, o más frutícola.

Y lo que estamos viendo es que si bien el precio ha caído, han migrado mucho más al segmento premium. Ahí va a estar el desmarque: produzco menos, pero de mejor calidad. Sacar más retorno a la botella. A algunos les ha ido bien.

¿Y el sector salmonero?

El sector salmonero no deja de llamar la atención lo resiliente que ha sido. Porque cuando uno ve la capacidad instalada que tienen para poder producir, prácticamente ha sido la misma en los últimos años, no se ha dado más ley de fraccionamiento, de poder rescatar más, de poder procesar más, etcétera. Y aún así, lo han hecho bien.

Al margen de que los precios han ido cayendo al menos un 10% en los últimos 12 meses, pero las exportaciones han subido. Quizás no mucho, pero igual han subido a pesar de la caída del precio. Y la única razón, es porque finalmente están siendo mucho más óptimos en el uso de los recursos, están bajando más los costos, y creo que han hecho un muy buen trabajo abriendo nuevos mercados.