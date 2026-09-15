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    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    El estratega, bicampeón con la UC, asume el desafío de concretar el permanente anhelo naranja: el retorno a Primera División.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mario Salas (Foto: Photosport) RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Mario Salas enfrenta un nuevo desafío. Cobreloa anuncia la contratción del Comandante, con un objetivo concreto: conseguir el ascenso a Primera División. Los loínos marchan en el segundo puesto de la Liga de Ascenso. Tienen 42 unidades, dos menos que el líder, Santiago Wanderers. A los mineros les quedan seis jornadas para conseguir la meta.

    El exentrenador de Universidad Católica, con la que consiguió el bicampeonato en 2016, además de la Supercopa, en su actuación más exitosa como entrenador, no dirige desde el año pasado, cuando ocupó la banca de Deportes Temuco.

    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    Los loínos anunciaron la contratación a través de sus plataformas oficiales. “Ya es oficial. Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa”, expresan.

    Detallan, además, la conformación del cuerpo técnico. Patricio Lira será el ayudante técnico, Marcelo Rosemblat, el preparador físico y Javier Rodríguez, el preparador de arqueros.

    El debut del entrenador, quien luce un nutrido currículo que incluye pasos por equipos nacionales y extranjeros, además de la Selección Sub 20, se producirá en un partido decisivo: el 26 de septiembre, en el choque ante Santiago Wanderers, en el estadio Zorros del Desierto, de Calama.

    Bullado despido

    La semana pasada, la directiva loína había adoptado una drástica determinación: el despido de César Bravo, quien ocupaba el cargo que ahora detenta Salas. Dos partidos sin triunfos, la derrota ante San Luis y el empate frente a Antofagasta, sentenciaron su suerte.

    Bravo advirtió que no renunciaría. “Si quieren tomar una decisión, que la tomen. Yo no trabajo a través de la desconfianza y tampoco me gusta la traición. Y la traición yo sé de donde viene, sé que es lo que pasa acá. Se los digo desde antes: cuando a mi me pidan la renuncia, yo no lo voy a hacer, porque creo en mis convicciones”, disparó el estratega, después de la igualdad ante los Pumas.

    Sé lo que hago, sé lo que he luchado durante todos estos años. Sé lo que he entregado, lo que he tenido que revertir calladito. Nunca me he excusado en nada, en lo que tenemos, lo que no contamos”, añadió. Terminó siendo despedido.

    Más sobre:CobreloaMario SalasPrimera BFútbolFútbol Nacional

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