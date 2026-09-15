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    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Según The New York Times, se trata del primer reconocimiento público de este tipo por parte de un funcionario del Pentágono tras años de preparativos para contrarrestar posibles despliegues de Rusia y China.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Centro del Comando Espacial de EE.UU.

    Estados Unidos ha desplegado armas en la órbita terrestre, declaró el lunes el secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink. Según The New York Times, se trata del primer reconocimiento público de este tipo por parte de un funcionario del Pentágono tras años de preparativos para contrarrestar posibles despliegues de Rusia y China.

    “Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, declaró durante una convención en Maryland, según un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Fuerza Aérea.

    Meink no ofreció detalles sobre el tipo de armas ni indicó cuándo se habían desplegado. Realizó estas declaraciones en una ponencia principal durante la Conferencia de Aire, Espacio y Ciberespacio en National Harbor, Maryland. Se trata de un foro anual organizado por la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales, una organización sin fines de lucro para los miembros de ambos cuerpos, detalló el periódico.

    El presidente Donald Trump ha ensalzado la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que creó en 2019 como parte de la Fuerza Aérea, como un paso histórico para reforzar las capacidades de defensa estadounidenses en medio de una creciente carrera armamentística en la que China y Rusia han desafiado el dominio espacial de Estados Unidos.

    “China desarrolla y opera capacidades espaciales y antiespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, afirma la Fuerza Espacial de Estados Unidos en su sitio web, mientras que “Rusia considera el espacio como un dominio de guerra y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en futuros conflictos”.

    Según CNN, los oficiales militares estadounidenses han advertido repetidamente que ambos países están probando nuevas capacidades espaciales ofensivas, citando ejemplos como las misiones de entrenamiento de constelaciones de satélites rusas que, según Washington, podrían demostrar “tácticas de ataque y defensa” para el combate futuro, y el desarrollo por parte de China de un misil hipersónico de órbita parcial con capacidad nuclear.

    Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, declaró el martes, en respuesta a una pregunta sobre los comentarios de Meink, que China se opone a una “carrera armamentista en el espacio ultraterrestre”.

    “Instamos a la parte estadounidense a que deje de ampliar su fuerza militar y de prepararse para la guerra en el espacio ultraterrestre”, afirmó durante una conferencia de prensa habitual.

    Más sobre:EE.UU.Pentágonoarmas en el espacioTroy E. MeinkFuerza AéreaChinaRusiaTrumpFuerza EspacialMundo

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