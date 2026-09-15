Confirman hallazgo de posibles restos humanos en campo minado donde explotó una camioneta en la frontera con Perú

Equipo especializado del Ejército, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Frontera Arica, se han desplegado en la frontera del norte, donde una camioneta explotó la noche del domingo, tras detonar dos minas antitanque en un campo minado, ubicado en el Hito 16.

Las primeras diligencias permitieron determinar que el vehículo transportaba cátodos de cobre y mascarillas, material que sería contrabando y que tenía por destino llegar a la ciudad peruana de Tacna.

En su trayecto, la camioneta cruzó un campo minado señalizado. Según confirmaron diversas autoridades, el vehículo cortó alambres de púa y su conductor habría movido barreras metálicas de contención para acceder a ese espacio.

La situación derivó en que se detonaran dos minas antitanque, lo que provocó un incendio que terminó por consumir la totalidad de la camioneta.

Las nuevas diligencias

Si bien, se asume que al menos una persona (conductor) habría estado dentro de la camioneta al momento de la explosión, lo cierto que hasta la mañana de este martes no se habían revelado pruebas que confirmaran esa situación. Hasta ahora.

La fiscal jefa de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito, informó que “durante todo el día de ayer se siguieron realizando diligencias en el sitio del suceso”.

En ese sentido, señaló que personal del Ejército levantó “restos aparentemente humanos, los cuales fueron remitidos al Servicio Médico Legal (SML) y, de acuerdo a las pericias que se realicen, se podrá confirmar si esto corresponde a restos humanos”.

Sumado a ello, informó que ya se cuenta con la “línea investigativa de la camioneta: sus dueños y el vínculo con las personas que ingresaron con ella el día domingo a nuestro país, también con la persona que salió de nuestro país el domingo aproximadamente a las 23.40 horas”.

De momento, señaló que aún queda “establecer la línea investigativa respecto a las especies que se portaban y la salida de nuestro país por un paso no regulado, como así también la recopilación de las cámaras del Complejo Fronterizo Chacalluta y también del Complejo Fronterizo Santa Rosa de Perú”.

El subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Arica, detalló que la evidencia encontrada fue derivada al SML para “efectuar el pirataje respectivo en la búsqueda de elementos óseos o biológicos que pudieran determinar la presencia de una persona que haya sido víctima en el siniestro ocurrido”.

Además, señaló que se están desarrollando “numerosas diligencias”, tendientes a “obtener un seguimiento por cámaras de seguridad y vigilancia del trayecto que realizó este vehículo siniestrado, como también en la búsqueda de información que permitiese obtener la identidad de él o los tripulantes del vehículo, si es que fuese el caso”.