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    Bachelet expone en Brasil y evalúa viaje a Nueva York en días clave de su candidatura

    La expresidenta estuvo este martes en Río de Janeiro, donde volvió a cargar contra el retroceso en derechos, y mantiene en suspenso si irá o no a la "Gran Manzana", donde en los próximos días el Consejo de Seguridad de la ONU realizará dos nuevas mediciones informales. Una de ellas será este 18 de septiembre.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Hasta este miércoles estará en Río de Janeiro, Brasil, la expresidenta Michelle Bachelet. Allí expuso este martes sobre el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que previamente presentó en Santiago y Ciudad de México.

    Lo hizo a solo tres días de una nueva fecha clave para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, pues el próximo 18 de septiembre, en plena celebración de Fiestas Patrias en Chile, el Consejo de Seguridad de la ONU realizará una nueva medición informal entre las ocho candidaturas que postulan a la sucesión del portugués António Guterres.

    Los 15 países que componen dicha instancia -cinco de ellos con poder de veto- ya han realizado dos de estos “straw poll”, ambos bajo votación reservada. El primero situó a Bachelet en cuarto lugar, mientras que el último la dejó penúltima con solo dos de los respaldos posibles, lo que implicó una fuerte caída en las expectativas de la expresidenta y de Brasil y México, países que patrocinan su nominación.

    Esto al punto de que Bachelet llegó a transparentar hace unos días, en la Universidad Diego Portales, que ella ya sabe que “sé que no voy a ser secretaria general”.

    En ese contexto volvió a hablar de temas internacionales este martes, en Río de Janeiro. No comentó directamente de su candidatura, como en la UDP, pero sí reiteró varias de sus críticas al actual escenario internacional. Así, por ejemplo, reforzó que “ha ido cayendo el poder blando de EE.UU. y aumentando el de China”, volvió a cargar contra el retroceso de derechos de mujeres en la región y advirtió que “lo que eran reglas previas ya no se respetan por muchos”.

    En la misma línea expuso las ocho rupturas del orden mundial identificadas en el informe de la CEPAL: globalización reconfigurada, erosión del multilateralismo, hegemonía unipolar, reconfiguración, retroceso de la democracia, desinformación, retroceso en derechos y fin del consenso.

    Bachelet llegó a hacer referencias al caso de Antrophic, cuyo CEO pidió que el avance de la IA fuera más lento y a hablar de su gusto por el vino.

    También hizo un llamado a la “cooperación” en la región, al decir que es “un tema clave, aunque muchas veces, por razones políticas, esto se hace difícil, mi impresión es que, de todas maneras, puede haber áreas donde podamos ponernos de acuerdo en regímenes de colores políticos muy distintos para poder avanzar”.

    Bachelet viajó sola, dicen en su equipo, pues era un destino cercano. Regresa este miércoles y tendrá que evaluar junto a sus cercanos si ratificar o no su próximo vuelo a Nueva York, Estados Unidos.

    A ella le han llegado diversas invitaciones para viajar a la “Gran Manzana” en los próximos días, en el contexto del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que varios coinciden en que se concretaría en su calidad de presidenta del Club de Madrid.

    Esto aún no está zanjado y se espera resolver entre mañana y el jueves. Hasta hace unas semanas la exmandataria había transmitido a su equipo que el viaje dependería de las posibilidades de tener cerrada una agenda a alto nivel.

    La posible visita de Bachelet a Nueva York podría llegar a coincidir incluso con la estadía en la misma ciudad estadounidense del Presidente José Antonio Kast, quien expondrá en el primer bloque del 22 de septiembre y estará entre el lunes y el jueves en la ciudad.

    Como Bachelet aún no tiene claridad sobre las fechas en las que podría estar en Nueva York, tampoco hay una idea cerrada respecto de si estará en la ciudad cuando se realice el tercer “straw poll” del Consejo de Seguridad, el 18 de septiembre, ni para la cuarta medición informal, cuya fecha aún no se confirma por dicha entidad de la ONU, pero que podría ser entre el 24 y el 28 del mismo mes.

    Ambas votaciones secretas del Consejo de Seguridad son consideradas como claves para el destino cuesta arriba de su candidatura a la ONU. Así lo comunicaron medios brasileños cuando Bachelet viajó a Brasilia para reunirse con Lula da Silva y abordar los próximos pasos de su nominación.

    Otros, sin embargo, apuntan a que es muy pronto para tomar una determinación sobre bajar o no la candidatura ante los malos resultados, ya que consideran que la mejor opción es esperar a que en las mediciones se pueda transparentar si es que alguno de los cinco países con opción de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) decide vetar o no a Bachelet.

    Consultado sobre la idea de viajar a Nueva York, el excanciller Heraldo Muñoz, quien encabeza un grupo asesor en Chile sobre la candidatura, planteó que “es posible que la expresidenta viaje a Nueva York a actividades vinculadas a la Asamblea General ONU, por diversas invitaciones que ha recibido. Quizás no sea antes del ‘straw poll’ del viernes 18″.

    Más sobre:Michelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasSecretaría General

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