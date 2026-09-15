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    Política

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    La visita de la exmandataria al país que patrocina su candidatura se da a días de una nueva votación informal del Consejo de Seguridad, instancia donde la última vez ocupó el séptimo lugar entre ocho candidatos.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    En medio de su carrera para convertirse en la secretaria general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la expresidenta Michelle Bachelet participó del lanzamiento de un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Brasil, país que -junto a México- es uno de los patrocinadores de su candidatura al organismo internacional.

    En el encuentro, la exmandataria fue una de las principales oradoras y se refirió fundamentalmente al texto, emanado de la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe, llamado “Rupturas y oportunidades: Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”.

    Como parte del informe, Bachelet puso foco en “el deterioro sostenido de las instituciones democráticas con restricciones a las libertades civiles y políticas, una creciente polarización política, desconfianza institucional y mayor apertura social a alternativas no democráticas”.

    Por ejemplo, expresó que “el avance de la desinformación y la crisis de la verdad está minando el debate público y socavando la propia capacidad de las sociedades para construir una lectura compartida de la realidad. Esto más la lógica algorítmica y el uso malintencionado de estas herramientas, alimenta la desinformación y la polarización política”.

    Bachelet también expresó que: “El mundo transita desde un mundo unipolar liderado por los Estados Unido hacia una redistribución progresiva del poder y una competencia multipolar asimétrica marcada por la rivalidad entre los Estados Unidos y China y por una distribución más diversificada del poder económico, tecnológico y político, incluyendo de grandes empresas multinacionales”.

    Sobre el final, Bachelet hizo un llamado a la región a unirse en ciertos elementos para hacer frente al escenario actual geopolítico: “el tema cooperación es también un tema clave, aunque muchas veces, por razones políticas, esto se hace difícil, mi impresión es que, de todas maneras, puede haber áreas donde podamos ponernos de acuerdo en regímenes de colores políticos muy distintos para poder avanzar”.

    Aunque no fue su actividad principal en Brasil, se esperaba como parte de su visita que la exmandataria se reúna con autoridades de otros países y buscar respaldos en su intento por dirigir el organismo internacional, considerando que los sondeos preliminares no han sido auspiciosos con Bachelet.

    De hecho, la misma expresidenta reconoció el pasado jueves 3 de septiembre que ha sido complejo el camino para ser la secretaria general de la ONU. En un foro universitario de la Universidad Diego Portales, sostuvo que “sé que no voy a ser secretaria general”, además de dar su opinión sobre los países con poder de veto, como Estados Unidos y China.

    La visita a Brasil también se da ad portas del tercer “straw poll”, o votación informal del Consejo de Seguridad de la ONU que se realizaría este 18 de septiembre. Cabe recordar que la exmandataria alcanzó solo dos de 15 apoyos posibles en la anterior y quedó séptima entre ocho candidatos.

    Más sobre:Michelle BacheletONUSecretaria General de la ONUCepal

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