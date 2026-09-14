Kast recibe a presidentes de partido en medio de preocupación por desempleo y baja en las encuestas

Primero con el ministro de la Segpres, José García Ruminot, y después con el Presidente José Antonio Kast. Este lunes, cerca de las 18 horas, los presidentes de partidos del oficialismo llegaron hasta el Palacio de La Moneda para sostener dos reuniones de coordinación con el Ejecutivo.

En ambas citas participaron los timoneles Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

“La reunión con el Presidente, nosotros la estamos teniendo de manera periódica. Creo que es una muy buena instancia de coordinación, no solo con el gobierno, sino que también con el resto de los partidos políticos oficialistas”, dijo Squella respecto a la nueva cita con el Mandatario.

Lo cierto es que el encuentro con Kast se da un momento complejo para el gobierno. No solo por la fuerte caída en los índices aprobación en las encuestas de opinión, sino que también en medio de la preocupación en el sector por el nivel de desempleo, que alcanzó un 9,5% en el último trimestre mayo-julio, la cifra más alta en cinco años.

En ese contexto, en los partidos la apuesta es que la cita sirviera para abordar la agenda laboral del gobierno y, así también, otros temas como la Ley de Presupuesto -que debe ingresar al Congreso a más tardar a fines de este mes- y la coordinación política en el sector.

Este lunes, la baja en los últimos sondeos fue abordada por Kast. “El golpe inicial fue el tema de los combustibles, el bencinazo, que estaba la alternativa, como algunos señalaban, de endeudar el país. Pero, endeudando el país, ¿cómo habríamos enfrentado el tema de las catástrofes? ¿Cómo enfrentaríamos ahora el tema de la vivienda?”, dijo en entrevista con Radio Agricultura.

Y apuntó: “Siempre he señalado que hay que hablar con la verdad, y la verdad duele, y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas”.

En esa línea, afirmó que la tasa de desempleo es otro factor: “La gente hoy día, lo que está viendo, igual que nosotros, es la falta de trabajo. Falta de trabajo que era evidente por 40 meses y que en estos meses estamos todavía pagando las consecuencias de un prolongado tiempo sin crecimiento de nuestra nación”.

Lo anterior fue reforzado más tarde por el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI).

Consultado por los resultados de las últimas encuestas, el secretario de Estado reconoció que “las expectativas se influyen por diversos factores y uno de los principales que hemos visto en las últimas semanas es precisamente el bajo crecimiento de la economía, que incide directamente en la capacidad de generar ingresos para las familias. Y nos corresponde como gobierno hacernos cargo de esa realidad y buscar los mecanismos para superar estos momentos de crisis del empleo”, recalcó.

En esa línea, adelantó que uno de los focos de la Ley de Presupuesto -en parte- apuntaría a la inversión y fortalecer los programas que permitan generar nuevos puestos de trabajo.

Respecto a ese proyecto, eso sí, este lunes en la mañana Kast enfatizó en que será un presupuesto “austero” y que el gasto público no crecerá más de un 1%.

El tema es mirado con atención en el oficialismo. Este lunes -por ejemplo- uno de los que advirtieron respecto a la baja en los sondeos fue el senador de Javier Macaya (UDI). En entrevista con radio Pauta, aunque aseguró que no tiene ninguna duda de que el próximo año mejorará la situación económica en el país, recalcó que “hay que llegar bien al 2027, no podemos llegar con un gobierno demasiado debilitado en las encuestas”.

El escenario actual ha llevado a partidos como la UDI y republicanos a justamente presionar para avanzar en materia laboral. Este lunes, quien insistió en el tema fue el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), que planteó la necesidad de un fast-track legislativo para responder al desempleo.

Un grupo de diputados del Partido Republicano, por su parte, también apuntó a aprovechar el presupuesto de 2027 para potenciar medidas pro-empleo.

En este contexto y ad portas del inicio de las Fiestas Patrias, Kast ha aprovechado de hacer una serie de llamados a la “unidad”. Primero lo hizo este domingo en el marco de su primer Te Deum Evangélico. Este lunes, en tanto, reiteró el mensaje a través de una “cadena digital” que difundió el gobierno a través de redes sociales.

Indultos tensionan al sector

En paralelo a la crisis laboral, otro de los temas que sigue siendo motivo de debate en el sector es la entrega de indultos presidenciales a los uniformados que se encuentra condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social, una de las promesas de Kast que se arrastra desde la campaña.

Aunque particularmente en el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano han subido la presión para que se concrete la entrega del beneficio, este lunes el Mandatario volvió a dejar en suspenso el tema. Esto, después de que durante el fin de semana el ministro de Justicia, Fernando Rabat, asegurara que hay más de 100 solicitudes de indulto y que “la mayoría son de hechos ocurridos en 1973”.

Así, Kast reiteró -en radio Agricultura- que es algo que “se va a resolver caso a caso y no hay una norma general. No va a haber un indulto general”. Al mismo tiempo, evitó comprometerse con una fecha y planteó que los beneficiaros sean presos con alguna enfermedad terminal.

Tras sus dichos, uno de los más críticos fue el senador republicano Ignacio Urrutia. El parlamentario aseguró que el hecho de que aún no se firmen los beneficios “demuestra la ineficacia y la inoperancia del ministro de Justicia” y apuntó que “se están tirando la pelota entre uno y el otro, entre el presidente de la República y el ministro de la Justicia”.

Squella no dudó en marcar distancia. “Es un adjetivo totalmente injusto en el caso del ministro Rabat. Creo que el ministro está haciendo un gran trabajo en su cartera”, apuntó.

En la UDI, en tanto, el secretario general del partido, Juan Antonio Coloma, si bien recalcó que el Presidente tiene que revisar caso a caso las solicitudes, aseguró que “esto no puede dejarse para el final” y respaldó la posibilidad de que el beneficio sea entregado por razones humanitarias.

En la oposición, en tanto, la posibilidad de indultos a criminales de lesa humanidad desató las críticas contra el gobierno.