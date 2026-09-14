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    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Un estudio en ratones encontró una posible relación con el aumento de peso y cambios en el metabolismo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio. Foto: Pexels Cihan Yuce

    El aceite de soya se consume cada vez más en todo el mundo. De hecho, actualmente ingerimos aproximadamente 1.000 veces más que hace un siglo, debido a su uso para cocinar y a su presencia en numerosos alimentos procesados.

    Ahora, un estudio en ratones encontró nuevas pistas sobre cómo este ingrediente podría estar relacionado con la acumulación de grasa y otros cambios en el metabolismo.

    La investigación, publicada en la revista Journal of Lipid Research y realizada por científicos de la Universidad de California, Riverside (UCR), se enfocó en el ácido linoleico, una grasa esencial que es el principal componente del aceite de soya.

    Para estudiar sus efectos, los investigadores dividieron a los ratones en distintos grupos.

    Durante varios meses, algunos recibieron una dieta basada en aceite de soya, mientras otros consumieron aceite de coco o una alimentación baja en grasas.

    Pero había una diferencia importante entre los animales. Algunos fueron modificados genéticamente para producir en el hígado una versión diferente de una proteína llamada HNF4α, que participa en el procesamiento de las grasas.

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio. Foto: Pexels Ana Karotkaya Photography

    ¿Qué encontraron?

    Los ratones normales que consumieron una dieta rica en aceite de soya aumentaron de peso.

    En cambio, aquellos que producían la versión modificada de HNF4α no lo hicieron, pese a seguir la misma alimentación.

    Para los investigadores, esto entrega evidencia de que esta proteína podría tener un papel importante en la relación entre el aceite de soya y la acumulación de grasa.

    “Este podría ser el primer paso para comprender por qué algunas personas aumentan de peso más fácilmente que otras con una dieta rica en aceite de soya”, afirmó Sonia Deol, científica biomédica de la UCR.

    Los investigadores creen que HNF4α influye en cientos de genes relacionados con el metabolismo de las grasas.

    Entre otras funciones, participa en la forma en que el organismo transforma el ácido linoleico en unas moléculas llamadas oxilipinas.

    Estas moléculas podrían estar involucradas en la acumulación de grasa, aunque los científicos todavía no conocen con exactitud cómo ocurre este proceso.

    Frances Sladek, bióloga celular de la UCR, explicó que los resultados permiten avanzar en una investigación que su equipo comenzó hace más de una década.

    “Desde nuestro estudio de 2015, sabemos que el aceite de soya es más obesogénico que el aceite de coco”, afirmó.

    “Pero ahora tenemos la evidencia más clara hasta la fecha de que no se trata del aceite en sí, ni siquiera del ácido linoleico. Se trata de en qué se transforma la grasa dentro del cuerpo”.

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Significa que el aceite de soya causa obesidad?

    No. El estudio fue realizado en ratones y sus resultados todavía no han sido comprobados en seres humanos. Los investigadores tampoco tienen previsto realizar por ahora ensayos en personas.

    Además, los científicos encontraron que los ratones que consumieron una dieta baja en grasas podían tener niveles similares de oxilipinas a los animales que desarrollaron obesidad con una dieta rica en aceite de soya.

    Esto indica que la relación podría depender de la combinación entre estas moléculas y una alimentación con alto contenido de grasas.

    Los autores también sospechan que podrían estar involucradas las mitocondrias, estructuras de las células encargadas de producir energía, aunque esto requiere nuevas investigaciones.

    “El aceite de soya no es intrínsecamente malo, pero las cantidades que consumimos activan mecanismos para los que nuestros cuerpos no han evolucionado”, señaló Deol.

    Lee también:

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