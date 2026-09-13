Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

Descubren un tercer factor que provoca la hipertensión: cuál es y cómo evitarlo

Un nuevo estudio acaba de identificar un tercer factor que estaría relacionado con la hipertensión arterial . Hasta ahora, se conocía que esta enfermedad crónica se vinculaba al sistema nervioso simpático y las hormonas del sistema que regula el volumen y el flujo sanguíneo.

Sin embargo, la tercera causa —publicada recientemente en la revista Communications Biology— habla sobre un posible papel de la inflamación en el cuerpo: las vías de resolución de la inflamación que están encargadas de decirle a nuestro sistema inmunitario cuándo debe disminuir su actividad .

Este hallazgo podría abrir una nueva línea de investigación para comprender y tratar la hipertensión, aunque por ahora los resultados solo han sido observados en ratones.

Descubren un tercer factor que provoca la hipertensión: cuál es y cómo evitarlo

El tercer factor que provoca hipertensión y cómo evitarlo

Actualmente, cuando los especialistas estudian la hipertensión suelen poner el foco en dos sistemas del organismo.

Uno es el sistema nervioso simpático (SNS) , que controla la respuesta de “lucha o huida”. El otro es el sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) , que participa en la regulación del volumen y el flujo de la sangre.

Entonces, ¿qué tiene que ver la inflamación con la presión arterial?

La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario que ayuda al organismo a enfrentar distintas amenazas. Sin embargo, cuando se mantiene activa durante demasiado tiempo, puede terminar dañando el cuerpo en lugar de ayudarlo . Esto es lo que se conoce como inflamación crónica.

Según los investigadores del estudio, el sistema inmunitario y la presión arterial ya se habían relacionado anteriormente. Lo novedoso de este trabajo es que apunta a que los mecanismos encargados de “apagar” la inflamación podrían estar incidiendo en la hipertensión.

En otras palabras, el organismo no solo necesita ser capaz de activar una respuesta inflamatoria: también necesita saber cuándo detenerla.

Descubren un tercer factor que provoca la hipertensión: cuál es y cómo evitarlo

¿Se puede evitar este factor de la hipertensión?

Lo que hicieron los investigadores en el estudio fue encontrar una posible manera de actuar sobre la inflamación que podría estar causando la hipertensión, mediante un fármaco experimental llamado compuesto 17b.

Este funciona de una manera diferente a los medicamentos antiinflamatorios tradicionales. En lugar de intentar “apagar” la actividad del sistema inmunitario, busca activar los mecanismos naturales que ayudan al organismo a poner fin a la inflamación.

El experimento logró reducir la presión arterial en ratones: el resultado arrojó una reducción moderada de su presión arterial. Pero el efecto más interesante fue que el compuesto también pareció disminuir algunos de los daños relacionados con la inflamación.

Los ratones presentaron una menor rigidez de la aorta, la principal arteria del organismo . Además, disminuyó la acumulación de tejido cicatricial, conocido como fibrosis, en el corazón y los riñones.

De ser más estudiado, podría eventualmente convertirse en un tratamiento nuevo para la hipertensión. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para saberlo.