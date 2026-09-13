El alza que vendrá en las dietas del directorio de Codelco

El ministerio de Hacienda, por instrucción del Presidente José Antonio Kast, reajustó en agosto, retroactivamente desde diciembre de 2025, las dietas del consejo del Banco Central, prácticamente congeladas durante la última década. El aumento fue de 14,4% para las dietas brutas: los consejeros ganan $ 17,5 millones, mientras la presidenta recibe una remuneración bruta de $21.098.703. Pero no será el único aumento. También Hacienda analiza hacerlo con el directorio de Codelco.

La minera ha tenido casi sin movimiento la renta que paga a su directorio desde la pospandemia. El último decreto vigente de Hacienda, de febrero de 2024, firmado por Mario Marcel y Gabriel Boric, mantuvo el sueldo bruto de los directores en $ 4.413.071, mientras que para el presidente de la mesa lo fijó en $ 8.826.140. Aquella fijación estableció esos montos hasta el 1 de marzo de 2026.

La cifra fue exactamente la misma que estableció en febrero de 2022 un decreto firmado por Alejandro Weber, ministro de Hacienda (S) y el Presidente Sebastián Piñera: $4.413.071 a los directores por su asistencia a sesiones y $ 8.826.140 para el timonel. Desde entonces, la inflación ha sido de 27%.

El monto en 2022 subió 7% en relación al establecido en febrero de 2020, también por Piñera: $ 4.126.340 y para el presidente, $ 8.252.678.

Así, las rentas de los directores de Codelco están en la práctica congeladas desde marzo de 2022. Desde entones, la inflación ha sido de 16%.

Actualmente, los directores que participan en el comité de auditorías, compensaciones y ética (Cace) reciben una suma adicional de $ 1,4 millones, y los que sean parte del comité de directores, otros $ 2,9 millones. La memoria de Codelco dice que los directores no reciben ingresos adicionales por concepto de gastos de representación, viáticos ni regalías.

Codelco cuenta con nueve directores: Bernardo Fontaine, su presidente, Alfredo Moreno, Tamara Agnic, Eduardo Bitran, Ricardo Álvarez, Ricardo Calderón, Luz Granier, Alejandro Canut y Daniel Díaz. El directorio de la estatal recibió en 2025 un pago total de US$ 830 mil .

La cifra es mucho más baja de lo que reciben las mineras del sector privado, algo que estará en el análisis de Hacienda. Incluso mucho más bajo que otras empresas públicas, como Banco Estado.

Antofagasta Minerals en el podio

En el análisis de los últimos reportes anuales, Antofagasta Minerals es una de las que más paga a su directorio. En 2025, la minera de los Luksic pagó US$ 5 millones a los 12 integrantes de su directorio, incluyendo a su chariman, Jean Paul Luksic y 11 directores no ejecutivos. Así, la remuneración promedio fue de US$ 423, versos los US$ 92 mil de los nueve directores de Codelco.

BHP, en tanto, en el año fiscal 2026, terminado en junio, pagó US$ 3,2 millones a sus nueve directores: el presidente de la mesa, Ross McEwan, recibió US$ 1 millón, más que todo el presupuesto del directorio de Codelco.

En tanto, Glencore reportó un gasto de US$ 2,8 millones en total para su directorio, el que está integrado por nueve ejecutivos. El monto mayor lo reporta Kalidas Madhavpeddi, por US$ 1,1 millones, quien preside la mesa. El segundo sueldo más alto es de Gill Marcus por US$ 325 mil.

La menor cifra de la lista analizada de las mineras privadas correspondió a Anglo American, firma que registró un gasto de US$ 2 millones el año pasado para su directorio. La minera basada en Londres también cuenta con nueve directores, y Stuart Chambers, su presidente, recibió US$ 790 mil.