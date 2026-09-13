Así funciona la red de Metro este domingo 13 de septiembre: toda la red está disponible

Así funciona la red de Metro este domingo 13 de septiembre

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Se restablece totalidad del servicio

A las 14:43 horas, Metro de Santiago confirmó que el servicio de la Línea 1 volvió a estar disponible en todas sus estaciones.

✅️ El servicio en #L1 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas.



Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/f19y6C6D1W — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 13, 2026

Servicio parcial en Línea 1

A eso de las 12:56 horas metro informó que por emergencia médica hay suspensión parcial del servicio en Línea 1. Solo se encuentra disponible desde San Pablo a Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos.

Las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones se encuentran sin detención de trenes.

Las siguientes estaciones de #L1 se encuentran sin servicio de trenes:



❌️ Salvador

❌️Manuel Montt

❌️ Pedro de Valdivia

❌Los Leones https://t.co/f19y6C6D1W — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 13, 2026

🔴 Debido emergencia médica, servicio de #L1 solo se encuentra disponible desde San Pablo a Baquedano y Tobalaba a Los Dominicos — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 13, 2026

La red comienza sus operaciones sin novedades esta jornada

Desde Metro anunciaron el inicio de operaciones a las 07:30 horas con la totalidad de la red disponible.