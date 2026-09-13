Temblor hoy, domingo 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 13 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

18:15 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 85 km al sur de Mina La Escondida y a 151 km de profundidad.

17:45 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 51 km al suroeste de Mina Collahuasi y a 119 km de profundidad.

16:58 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 72 km al noreste de Calama y a 119 km de profundidad.

16:10 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 46 km al sur de Mina Collahuasi y a 109 km de profundidad.

15:55 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 49 km al noroeste de Mina Collahuasi y a 109 km de profundidad.

12:33 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 44 km al oeste de Ollagüe y a 146 km de profundidad.

09:55 horas

Sismo de magnitud 4.6, ocurrido a 8 km al noroeste de Patache y a 39 km de profundidad.

09:36 horas

Sismo de magnitud 4.3, ocurrido a 76 km al oeste de El Tabo y a 10 km de profundidad.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/09/13 09:36:15, mag: 4.3, Lat: -33.34, Lon: -72.48, Prof: 10.0, Loc: 75.86 km al O de El Tabo — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 13, 2026

07:32 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 37 km al sureste de Calama y a 84 km de profundidad.

04:35 horas

Sismo de magnitud 4.2, ocurrido a 224 km al sureste de Puerto Williams y a 10 km de profundidad.

03:36 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 76 km al sur de Mina La Escondida y a 146 km de profundidad.

02:54 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 63 km al noreste de Quillagua y a 81 km de profundidad.

02:37 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 84 km al sureste de Socaire y a 221 km de profundidad.

01:53 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 89 km al oeste de San Antonio de los Cobres y a 183 km de profundidad.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: