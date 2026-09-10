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    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    Una investigación publicada en la revista Atherosclerosis encontró una asociación entre un signo cutáneo y un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y cerebrovasculares.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio. Foto: referencial.

    La aterosclerosis, la acumulación de placas grasas en las arterias que provoca una restricción del flujo sanguíneo, es responsable de la mayoría de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

    Sin embargo, suele desarrollarse de forma lenta y silenciosa, sin síntomas.

    Por eso, los investigadores buscan señales de alerta de la aterosclerosis que puedan ayudar a los médicos a detectarla antes.

    Una de estas señales podría estar a simple vista.

    Un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Stanford analizó la relación entre el xantelasma, unas manchas amarillentas que aparecen alrededor de los ojos, y el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares.

    Estas lesiones se producen cuando células del sistema inmunitario llamadas macrófagos acumulan colesterol y otras grasas.

    La relación con la aterosclerosis está en la acumulación de lípidos: mientras en la aterosclerosis estos se acumulan en las paredes de las arterias, en el xantelasma se concentran en células alrededor de los ojos.

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio. Foto: Wikipedia

    Mayor riesgo de infarto y ACV

    El estudio, publicado en la revista Atherosclerosis, analizó los datos de salud de 17.925 personas diagnosticadas con xantelasma y los comparó con un grupo de igual tamaño de personas con presbicia, una condición visual que también requiere un examen oftalmológico.

    Durante el primer año de seguimiento, el 1% de las personas con xantelasma sufrió un ataque cardíaco, frente al 0,35% del grupo de control.

    La diferencia también se observó en otros eventos. Los accidentes cerebrovasculares (ACV) afectaron al 0,95% de quienes tenían xantelasma, frente al 0,3% de los controles.

    En el caso del ataque isquémico transitorio (AIT), conocido como “mini-ictus”, las cifras fueron de 0,6% de quienes padecen estas manchas y 0,19% del grupo de control.

    Aunque las tasas absolutas fueron bajas, los investigadores observaron que el riesgo era varias veces mayor entre quienes presentaban xantelasma.

    La diferencia disminuyó ligeramente con el paso del tiempo, pero continuó siendo significativa a los cinco y diez años.

    “El xantelasma se asocia con una mayor incidencia a corto y largo plazo de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACCE) hasta por 10 años”, escribieron los autores, quienes plantean que la condición podría tener valor como marcador clínico para evaluar el riesgo cardiovascular y cerebrovascular.

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Una señal que podría ayudar a prevenir

    Un dato que llamó especialmente la atención de los investigadores fue que las personas con xantelasma presentaban un mayor riesgo cardiovascular incluso cuando no tenían niveles elevados de colesterol u otras grasas en la sangre.

    Esto sugiere que la relación entre el xantelasma y los eventos cardiovasculares podría involucrar otros factores además del colesterol alto.

    Los investigadores advierten que el xantelasma no provoca directamente ataques cardíacos ni accidentes cerebrovasculares.

    Más bien, podría ser una señal visible de alteraciones subyacentes que aumentan el riesgo cardiovascular.

    “Nuestro estudio sugiere que el xantelasma puede considerarse un factor de riesgo para futuros eventos cardiovasculares adversos mayores (MACCE)”, señalaron.

    Por ello, plantean que quienes presentan estas lesiones podrían beneficiarse de una evaluación médica para detectar factores de riesgo que hasta ese momento no hayan sido identificados o controlados.

    “El seguimiento y la gestión regulares por parte de los médicos de atención primaria pueden ayudar a implementar medidas preventivas como modificaciones en el estilo de vida, terapia con agentes hipolipemiantes y control de la hipertensión”, concluyeron los investigadores.

    Lee también:

    Más sobre:XantelasmaAtaque cardíacoInfartoACVAccidente cerebrovascularAterosclerosisSaludBienestarEnfermedadesEstudioInvestigaciónRostroOjosTendenciasLa Tercera

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