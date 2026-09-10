La historia se repite en Wom: Chris Bannister se despide y nuevamente lo reemplaza un ejecutivo argentino

Nuevamente Chris Bannister dejará el liderazgo de la empresa de telecomunicaciones Wom Chile. La compañía informó que el ejecutivo deja su cargo de gerente general y su rol como director a partir de este miércoles.

En un comunicado, la empresa dijo que, junto con ello, el directorio asumirá de manera directa la conducción de las relaciones institucionales de Wom y precisó que esa función estará a cargo del director Claudio Muñoz, quien representará a la compañía ante autoridades, reguladores, organismos públicos y demás actores externos, en coordinación con el equipo ejecutivo.

En paralelo, añadió que el argentino Andrés Ok, actual Chief Operating Officer, asume como CEO interino en reemplazo de Bannister, con responsabilidad sobre la operación y la gestión diaria de la empresa.

“Agradecemos a Chris Bannister que estuvo vinculado a Wom desde su llegada al mercado chileno en 2015 y lideró la compañía en distintas etapas de su desarrollo. Wom tiene hoy una estructura financiera fortalecida, un equipo ejecutivo consolidado y un plan de inversiones en ejecución. Esta nueva estructura refleja el enfoque que el directorio quiere dar a esta etapa, en la que el equipo ejecutivo se concentrará por completo en la operación y en el cumplimiento de los compromisos de la compañía, mientras el directorio asume de manera directa el diálogo con las instituciones”, señaló Mauricio Ramos, presidente del Directorio de Wom Chile.

El comunicado añade que “el directorio ya inició el proceso de búsqueda del próximo gerente general, que tendrá como foco dar continuidad a la estrategia de crecimiento, inversión y consolidación de Wom en el mercado chileno”.

Problemas con la autoridad

La salida de Bannister se produce tras una serie de controversias con la autoridad en las que se ha visto involucrada la empresa, debido a incumplimientos en el despliegue de dos grandes proyectos que se adjudicó a inicios de la década y que, por distintas razones, no ha entregado a tiempo o no ha funcionado correctamente: su red nacional de telefonía móvil 5G y la Fibra Óptica Nacional (FON).

De hecho, hace poco más de un mes el gobierno exigió el cobro de garantías a Wom por cerca de US$13 millones tras detectar una serie de incumplimientos en el despliegue comprometido de la FON, proyecto público de red troncal que se adjudicó la empresa en la zona y que iba asociado a un subsidio de $55 mil millones. En cuanto al 5G, el Ejecutivo anterior llegó en septiembre de 2025 a un acuerdo con Wom para que desplegara su retrasada red de torres y exigió el pago de una boleta de garantía y una compensación por el retraso que sumaban más de US$50 millones. Pero este acuerdo incluía un cronograma de despliegue que obliga a contar con el 90% activo a fines de este mes y el 100% a fines de diciembre. Y del que hay dudas entre los expertos de que lo entregue en fecha.

Fuentes conocedoras de lo que ocurre en Wom comentaron que la decisión de desvincular a Bannister tanto como gerente general como integrante del directorio no se relacionó con estos polémicos procesos. Y aseguraron que la compañía está comprometida con cumplir con los plazos de la red 5G y con recuperar los problemas detectados en la FON, que, resaltaron, fue “recepcionada” por la autoridad, pero que, dadas las contingencias climáticas en el norte, vandalizaciones y robo de cables, no ha podido cumplir con el 98% de disponibilidad de servicio exigida.

Tampoco relacionaron la salida del llamado “tío Wom” con sus resultados financieros. La sociedad, dado que es cerrada, no informa sus balances, pero las fuentes consultadas aseguraron que la empresa ha ido mejorando su desempeño, que trimestralmente se informa a los acreedores y que, prueba de ello, es que su deuda en bonos ha mejorado de precio en el mercado.

Aseguraron que esta decisión corresponde al interés por “ponerle pantalones largos” a la empresa para una segunda etapa de desarrollo, en el cual el perfil de Bannister, más comercial y de posicionamiento de marca, no calzaba tanto como el argentino Ok, que tiene muchas probabilidades de ser ratificado como gerente general, dado su expertise más operativo y de desarrollo de proyectos.

El adiós del “tío Wom”

Tras darse a conocer la noticia, Bannister publicó un post en su cuenta de Linkedin, en la que señaló que “llegué hace 11 años con la intención de quedarme solo 12 meses; durante ese tiempo me enamoré de Chile... y de una chilena. Ahora ha llegado el momento de emprender otra aventura. Me despido con mucho cariño y quiero darle las gracias a la junta directiva y a cada uno de los propietarios que vieron el potencial de Wom y lo respaldaron con todo lo necesario para fortalecerlo”.

“He disfrutado cada momento: la intensidad, los debates, la energía y, sobre todo, a los womers”, añadió.

Bannister en Wom

La historia de la operadora ligada al fondo de inversión británico Novator Partners ha ido de la mano del carismático ejecutivo, quien se convirtió en parte de la imagen de la compañía (aparecía, de hecho, tatuándose en un comercial de la firma).

Y no es la primera vez que sale de ella. En 2024, el directorio de la época le pidió la renuncia al ejecutivo inglés apenas tres días después de haber solicitado su reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Por esos días, en los que la firma atravesaba una dura situación financiera, la empresa contrató al argentino Martín Vaca para liderar a la compañía.

Y fue paradójicamente el mismo Capítulo 11 el que lo hizo retornar a la empresa. Bannister trabajó activamente por el plan para sacar a Wom de ahí, asesorando al Grupo Ad Hoc, que integraban los principales acreedores de la empresa, entre los cuales se encontraban BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de Europa; la chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners.

Tras salir del Capítulo 11, Bannister retornó como máximo ejecutivo de Wom, en reemplazo de Vaca. Y los fondos de inversión que eran antes acreedores, pasaron a ser los principales accionistas.

Los que quedan a cargo

Claudio Muñoz es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene una larga experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Desarrolló su carrera durante más de 30 años en el Grupo Telefónica, donde ocupó cargos ejecutivos en Chile y en España —entre ellos la dirección de la unidad de clientes corporativos para América y de la división mayorista del grupo— y fue presidente de Telefónica Chile entre 2010 y 2018.

Andrés Ok es economista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue parte del equipo fundador de Wom y trabajó en la compañía durante sus primeros ocho años. Tras liderar como CEO la operación de Apex, regresó a Wom en mayo de 2025 como Chief Operating Officer, con la responsabilidad de conducir la operación local.