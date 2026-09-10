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    Canciller de Israel afirma que su país no planea expulsar por la fuerza a los habitantes de Gaza

    El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, afirmó que los palestinos del enclave "pueden marcharse voluntariamente si algún país está dispuesto a acogerlos".

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, durante la inauguración de la primera embajada israelí en Eslovenia. Foto: @gidonsaar en X.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, afirmó este miércoles que su país no tiene planes para expulsar por la fuerza a palestinos de la Franja de Gaza, como declararon recientemente otros miembros del gobierno israelí.

    “No tenemos intención de expulsar a nadie de Gaza. Pueden marcharse voluntariamente si algún país está dispuesto a acogerlos, pero no obligaremos a nadie a irse”, le aseguró Sa’ar a la prensa en Liubliana, tras reunirse con su homólogo esloveno, Tone Kajzer, para inaugurar la primera embajada israelí en Eslovenia.

    Como consignó AFP, varios miembros del Ejecutivo de Israel han planteado proyectos destinados a hacer salir a los dos millones de habitantes del enclave palestino, devastado por la guerra, presentando esta iniciativa en gran medida como voluntaria y afirmando que sus habitantes quieren marcharse, pero que el movimiento islamista Hamas se los impide.

    La semana pasada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, había presentado un plan para desplazar a 1,86 millones de palestinos de la Franja en los próximos siete años, como consignó EFE.

    Renovados lazos de Israel con Eslovenia

    La visita de Saar a Eslovenia es la primera de un funcionario israelí de este nivel a Eslovenia en los últimos 16 años, ya que hasta ahora, las relaciones diplomáticas entre ambos países eran gestionadas por embajadores no residentes, de acuerdo a EFE.

    Con la llegada al poder del nuevo primer ministro esloveno, Janez Janša, fue levantada en el país la prohibición a la exportación y tránsito de armas desde y hacia Israel, entre otras medidas.

    Janša, un declarado admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo en mayo tras imponerse en las elecciones generales celebradas en marzo, y sustituyó al anterior gobierno liberal, favorable a la causa palestina.

    El premier esloveno también ha manifestado su intención de trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, y de “congelar” el reconocimiento del Estado palestino realizado por la anterior administración de Robert Golob.

    Más sobre:IsraelGideon Sa’arMinistro de Relaciones ExterioresFranja de GazaPalestinosExpulsiónEsloveniaMundo

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