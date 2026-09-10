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    Política

    María José Hoffmann y competencia por presidencia UDI: “Me gustaría que fuera Constanza Hube, ella está disponible”

    En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', la vicepresidenta gremialista y exsecretaria general de la tienda sinceró que le gustaría que la diputada sea quien se enfrente a la lista liderada por Jorge Alessandri y que tiene a Pablo Longueira como secretario general. “Necesitamos renovación, poner figuras nuevas”, sostuvo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    07-09-2026. María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI. Foto: Pedro Rodríguez. PEDRO RODRIGUEZ

    Hace unos días, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se reunió con el diputado Jorge Alessandri -quien encabeza la lista de consenso para dirigir la próxima directiva del partido- y le anunció que tendría competencia. Esto, luego de que Pablo Longueira, dupla de Alessandri como su probable secretario general, rechazara públicamente la posibilidad de que ella integrara esa directiva.

    Así lo relató en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, donde afirmó que su opción para pelear la presidencia del partido es la diputada Constanza Hube.

    ¿Qué opina de la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna y cómo evalúa su gestión?

    Quiero confesar que estaba muy preocupada por la visita de (Javier) Milei. Sabemos que es un personaje complejo, estridente, que dice y hace lo que quiere y, por lo tanto, esto podía ser un problema para el gobierno y para Chile. En esto yo valoro mucho y felicito al gobierno por las gestiones que hizo. La declaración conjunta (sobre el estrecho de Magallanes) es muy importante. Lo que quedó es algo escrito y eso es gestión también de la Cancillería. Obviamente que ha habido tensiones y no tiene que ver solo con el desempeño del canciller, sino con la situación mundial que tenemos. Me parece completamente absurdo que hoy la izquierda esté pensando en esta interpelación, más huele a una vendetta por no haber apoyado a la expresidenta (Michelle) Bachelet con su candidatura a la ONU, que era una cosa razonable.

    ¿No considera que el manejo no ha sido óptimo? Ha habido descoordinaciones entre el canciller y el ministro de Defensa...

    El decreto argentino (457) no vale nada, es lo mismo que está en la Constitución boliviana, que dice que tiene aspiraciones de salida al mar. Es un decreto unilateral que ellos pueden decir lo que quieran. No es vinculante con los tratados, donde se mantiene la soberanía (chilena) del estrecho. Es mucho más vinculante la declaración conjunta, que en un eventual juicio sí lo puedes usar en tribunales internacionales. Por lo tanto, la gestión de Cancillería fue muy efectiva en esta materia, en lograr en jerarquía jurídica algo mucho más relevante. Sobre las diferencias de que un ministro dice una cosa... creo que tenemos una solución muy simple: hoy debiéramos tener un ministro vocero dedicado exclusivamente a esto, a ordenar el mensaje. (Claudio) Alvarado lo hace increíble, soy fan número 1 de él, quiero que quede superclaro, (pero) está supersobrecargado porque ser ministro del Interior ya es mucha pega.

    El diputado Eduardo Cretton (UDI) dijo que el Presidente Kast debiese acelerar el otorgamiento de indultos a uniformados por hechos cometidos durante el estallido. ¿Está en esa línea?

    A mí no me gusta presionar por la prensa, que Cretton lo diga no me parece nada malo, pero también el Presidente ya se comprometió a hacerlo y yo confío en su palabra.

    ¿Cuál es el problema en las elecciones internas de la UDI: la competencia o Pablo Longueira?

    Me gustaría desdramatizar un poco. La UDI no está acostumbrada a esta tensión por los medios. No es algo que hayamos roto nosotros, los que hemos levantado la voz de que va a haber competencia. (...) Me gustaría poner un poco de paños fríos en este ambiente porque la verdad es que esta tensión de los vetos, de las listas negras... Es impropio estar vetando personas, y no lo digo solamente por mí. Claro, yo puedo ser como el símbolo, falta que me pongan aquí (hace un gesto apuntándose) ‘la vetada’. No me hace mucha gracia, pero creo que en esto hay que desdramatizar. Va a haber elecciones en la UDI y vamos a sacar lo mejor de la competencia. Yo he competido siempre en todas las elecciones internas, con José Antonio Kast o con Jaime Bellolio, y todos después nos hemos integrado. Con Jacqueline van Rysselberghe competimos la última vez y es parte de esta directiva. Nosotros sabemos superar esas diferencias. Acá todos debiéramos mejorar el tono. Para alguien que aspira a presidir, espero que sea el primero en no vetar.

    El diputado UDI Ricardo Neumann planteó en La Tercera que, más que competencia, se tiene que evaluar que Longueira salga de la lista única con Jorge Alessandri. ¿Lo ve posible?

    Esa es una decisión de Jorge (Alessandri), hay un acuerdo entre ellos. No corresponde, y a mí no me gustaría hacer lo que a mí me hicieron. Eso no puede ocurrir. Hay una preocupación y es legítimo que el diputado Neumann aspire a una conducción distinta, con un tono distinto, pero creo que tenemos que terminar este enfrentamiento.

    ¿Quiénes competirán contra Alessandri y Longueira?

    Hace un par de semanas me junté con el diputado Alessandri para contarle que, dada la situación, no iba a estar apoyando su lista. Jorge lo entiende. Me dijo ‘pero cómo si yo no estoy de acuerdo con los vetos, eso no va a pasar’. Le dije que era mejor que hubiera una lista que tuviera un espíritu distinto.

    ¿Usted está en esa lista?

    No, yo no estoy en ninguna lista y esa es una gran diferencia.

    ¿Quiénes la integrarían? ¿Constanza Hube, por ejemplo?

    Lo que vamos a hacer es lanzar una plataforma digital y territorial para preguntarles a los militantes cómo ven la UDI del futuro. (...) Después de eso vamos a decidir, de acuerdo a lo que queremos hacer, a nuestro cronograma y a nuestro proyecto, quiénes van a presidir. Yo espero no estar. Sería falso decirte yo descarto, yo no voy a estar en la lista. Cuando uno levanta la voz no es porque yo quiera estar, yo quiero seguir ayudando. Soy una dirigenta de la UDI que ya va a cumplir casi 30 años militando, amo mi partido y lo que aspiro es a tener un proyecto político que proyectar (...). Se han ido sumando personas, pero no va a ser una lista de las figuras, va a ser una lista de la militancia, una lista que va a tener muchos dirigentes, muy regionalista. Necesitamos renovación, poner figuras nuevas.

    ¿Quién le gustaría que encabezara esa lista?

    A mí me gustaría que fuera Constanza Hube, ella está disponible. Este es un proyecto colectivo.

    Más sobre:Desde la RedacciónMaría José HoffmannUDIJorge AlessandriPablo LongueiraConstanza HubeGremialismo

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