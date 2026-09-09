Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS
El equipo canadiense debía ganar para alejarse del fondo de la tabla y se aleja más aún de la clasificación a la post-temporada. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.
Montreal 1-2 Charlotte
Hasta la próxima
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Termina el partido
Montreal cae en casa y se aleja la posibilidad de clasificar a los playoff.
Era el empate
94′. Morales les gana a todos por arriba y casi logra la igualdad con un cabezazo.
Agregado
90′. Se añaden 4 minutos a este partido.
1-2
Disparo de Alexis
86′. Sánchez ejecuta un tiro libre y cuando ese balón se metía, apareció el portero de Charlotte para sacarla con un manotazo.
Cambios en Montreal
El segundo
81′. Toklomati aparece en el medio del área, sin marca, y abre el pie para canalizar un centro rasante. Lo gana la visita.
Gooooooooooooool de Charlotte
Peligro
77′. Saint-Maximin ejecuta un tiro libre. Se desvía en un hombre de Montreal y casi se mete en el segundo palo.
Cambio en Montreal
Chance perdida
71′. Synchuk le pega al primer palo y ese balón se va raspando el vertical. Pase de Alexis.
Tarjeta Amarilla
68′. Schnegg es amonestado en Charlotte por falta.
Cambio en Charlotte
Atajada
63′. Sealy pone un derechazo y el portero de Charlotte, Kahlina, la saca con un manotazo.
Cambios en Montreal
Se lo pierde Sánchez
61′. Se equivoca el portero de Charlotte. Alexis queda frente al arco y eleva. La jugada después fue invalidada por posición de adelanto previa.
Disparo
60′. Alexis le pega desde fuera del área. Rebota en un defensa.
El empate de Charlotte
El gol de Montreal
Las estadísticas del primer tiempo
Segundo tiempo
Se reinician las acciones en la MLS.
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Descanso
Termina el primer tiempo y aunque Montreal lo buscó más que Charlotte, no supo cuidar la ventaja obtenida.
Tarjeta Amarilla
45′+4′. Loturi es amonestado en Montreal por cortar una contra con falta.
Agregado
45′. Se añadieron 4 minutos más a este partido.
Doble centro
44′. Montreal busca por juego áereo. El portero visitante repele.
El empate
37′. Poco le duró la ventaja al equipo de Alexis. Saint-Maximin la mete al segundo palo y Abada la coloca en el ángulo desde el área chica.
Goooooooooooool de Charlotte
1-0
34′. Un centro preciso al área de Charlotte y Dani Ríos aparece con un cabezazo impecable, para abrir la cuenta en favor del equipo de Alexis.
Gooooooooooooooool de Montreal
Otro intento
33′. Saint-Maximin le pega. Esta vez, ataja el portero de Montreal.
Prueba
31′. Saint-Maximin intenta anotar para Charlotte. Elevado.
Cambio
Golpe
26′. Goodwin recibe un golpe en la cadera y no seguirá en el Charlotte.
Así se ve Alexis
Chance
20′. Sealy manda un centro atrás. Nadie del Montreal llega a ese balón.
Disparo
13′. Carmona le pega desde fuera. El portero visitante la atrapa. El pase fue de Alexis.
Movedizo
10′. Sánchez participa mucho del juego y tiene a su equipo presionando alto.
Centro
5′. Alexis Sánchez manda la pelota al área. La toma el portero rival.
Precipitaciones
4’. Cae una copiosa lluvia en Montreal, Canadá.
Primer tiempo
Se inician las acciones en la MLS. Montreal va por los tres puntos para seguir soñando con los playoff.
Alexis estelar
La formación de la visita
La llegada del rival
Aura
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