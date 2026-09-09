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    El Deportivo

    Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

    El equipo canadiense debía ganar para alejarse del fondo de la tabla y se aleja más aún de la clasificación a la post-temporada. Revive toda la emoción de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva

    Montreal 1-2 Charlotte

    Hasta la próxima

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    Termina el partido

    Montreal cae en casa y se aleja la posibilidad de clasificar a los playoff.


    Era el empate

    94′. Morales les gana a todos por arriba y casi logra la igualdad con un cabezazo.


    Agregado

    90′. Se añaden 4 minutos a este partido.


    1-2


    Disparo de Alexis

    86′. Sánchez ejecuta un tiro libre y cuando ese balón se metía, apareció el portero de Charlotte para sacarla con un manotazo.


    Cambios en Montreal


    El segundo

    81′. Toklomati aparece en el medio del área, sin marca, y abre el pie para canalizar un centro rasante. Lo gana la visita.


    Gooooooooooooool de Charlotte


    Peligro

    77′. Saint-Maximin ejecuta un tiro libre. Se desvía en un hombre de Montreal y casi se mete en el segundo palo.


    Cambio en Montreal


    Chance perdida

    71′. Synchuk le pega al primer palo y ese balón se va raspando el vertical. Pase de Alexis.


    Tarjeta Amarilla

    68′. Schnegg es amonestado en Charlotte por falta.


    Cambio en Charlotte


    Atajada

    63′. Sealy pone un derechazo y el portero de Charlotte, Kahlina, la saca con un manotazo.


    Cambios en Montreal


    Se lo pierde Sánchez

    61′. Se equivoca el portero de Charlotte. Alexis queda frente al arco y eleva. La jugada después fue invalidada por posición de adelanto previa.


    Disparo

    60′. Alexis le pega desde fuera del área. Rebota en un defensa.


    El empate de Charlotte


    El gol de Montreal


    Las estadísticas del primer tiempo


    Segundo tiempo

    Se reinician las acciones en la MLS.


    Únete

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    Descanso

    Termina el primer tiempo y aunque Montreal lo buscó más que Charlotte, no supo cuidar la ventaja obtenida.


    Tarjeta Amarilla

    45′+4′. Loturi es amonestado en Montreal por cortar una contra con falta.


    Agregado

    45′. Se añadieron 4 minutos más a este partido.


    Doble centro

    44′. Montreal busca por juego áereo. El portero visitante repele.


    El empate

    37′. Poco le duró la ventaja al equipo de Alexis. Saint-Maximin la mete al segundo palo y Abada la coloca en el ángulo desde el área chica.

    Goooooooooooool de Charlotte


    1-0

    34′. Un centro preciso al área de Charlotte y Dani Ríos aparece con un cabezazo impecable, para abrir la cuenta en favor del equipo de Alexis.


    Gooooooooooooooool de Montreal


    Otro intento

    33′. Saint-Maximin le pega. Esta vez, ataja el portero de Montreal.


    Prueba

    31′. Saint-Maximin intenta anotar para Charlotte. Elevado.


    Cambio


    Golpe

    26′. Goodwin recibe un golpe en la cadera y no seguirá en el Charlotte.


    Así se ve Alexis


    Chance

    20′. Sealy manda un centro atrás. Nadie del Montreal llega a ese balón.


    Disparo

    13′. Carmona le pega desde fuera. El portero visitante la atrapa. El pase fue de Alexis.


    Movedizo

    10′. Sánchez participa mucho del juego y tiene a su equipo presionando alto.


    Centro

    5′. Alexis Sánchez manda la pelota al área. La toma el portero rival.


    Precipitaciones

    4’. Cae una copiosa lluvia en Montreal, Canadá.


    Primer tiempo

    Se inician las acciones en la MLS. Montreal va por los tres puntos para seguir soñando con los playoff.


    Alexis estelar


    La formación de la visita


    La llegada del rival


    Aura


    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Alexis SánchezMontrealMLSMontreal vs CharlotteFútbolFútbol en vivoMLS en vivo

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