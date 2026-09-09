Repasa la derrota del Montreal de Alexis Sánchez ante Charlotte en la MLS

Montreal 1-2 Charlotte

Hasta la próxima

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Termina el partido

Montreal cae en casa y se aleja la posibilidad de clasificar a los playoff.





Era el empate

94′. Morales les gana a todos por arriba y casi logra la igualdad con un cabezazo.





Agregado

90′. Se añaden 4 minutos a este partido.





1-2





Disparo de Alexis

86′. Sánchez ejecuta un tiro libre y cuando ese balón se metía, apareció el portero de Charlotte para sacarla con un manotazo.





Cambios en Montreal

86' Changements Montréal, présentés par Popeye’s Québec



⬆️ Owen Graham-Roache #35

⬇️ Daniel Ríos #14



⬆️ Efrain Morales #24

⬇️ Brayan Vera #4#CFMTL pic.twitter.com/6h1pIBHpve — CF Montréal (@cfmontreal) September 10, 2026





El segundo

81′. Toklomati aparece en el medio del área, sin marca, y abre el pie para canalizar un centro rasante. Lo gana la visita.





Gooooooooooooool de Charlotte





Peligro

77′. Saint-Maximin ejecuta un tiro libre. Se desvía en un hombre de Montreal y casi se mete en el segundo palo.





Cambio en Montreal

7️⃣4️⃣’ Changement Montréal, présenté par Popeye’s Québec



⬆ Dawid Bugaj #27

⬇ Brayan Ceballos #3#CFMTL pic.twitter.com/MgjB5SNitt — CF Montréal (@cfmontreal) September 10, 2026





Chance perdida

71′. Synchuk le pega al primer palo y ese balón se va raspando el vertical. Pase de Alexis.





Tarjeta Amarilla

68′. Schnegg es amonestado en Charlotte por falta.





Cambio en Charlotte

Liel with a goal on the night ⚽️ pic.twitter.com/m6Bj7pz3tl — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 10, 2026





Atajada

63′. Sealy pone un derechazo y el portero de Charlotte, Kahlina, la saca con un manotazo.





Cambios en Montreal

65' Changements Montréal, présentés par Popeye’s Québec



⬆️ Noah Streit #23

⬇️ Dante Sealy #17



⬆️ Hennadii Synchuk #18

⬇️ Wiki Carmona #16#CFMTL pic.twitter.com/TerEY6VZ7U — CF Montréal (@cfmontreal) September 10, 2026





Se lo pierde Sánchez

61′. Se equivoca el portero de Charlotte. Alexis queda frente al arco y eleva. La jugada después fue invalidada por posición de adelanto previa.





Disparo

60′. Alexis le pega desde fuera del área. Rebota en un defensa.





El empate de Charlotte





El gol de Montreal

Un 4e but cette saison pour Daniel Ríos 💪



Ríos opens the scoring against Charlotte!#CFMTL pic.twitter.com/Jr2YCBxi0o — CF Montréal (@cfmontreal) September 10, 2026





Las estadísticas del primer tiempo

Les statistiques à la mi-temps au Stade Saputo 📊



Even at the half 👊#CFMTL pic.twitter.com/jodrVSwQ1I — CF Montréal (@cfmontreal) September 10, 2026





Segundo tiempo

Se reinician las acciones en la MLS.





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Descanso

Termina el primer tiempo y aunque Montreal lo buscó más que Charlotte, no supo cuidar la ventaja obtenida.





Tarjeta Amarilla

45′+4′. Loturi es amonestado en Montreal por cortar una contra con falta.





Agregado

45′. Se añadieron 4 minutos más a este partido.





Doble centro

44′. Montreal busca por juego áereo. El portero visitante repele.





El empate

37′. Poco le duró la ventaja al equipo de Alexis. Saint-Maximin la mete al segundo palo y Abada la coloca en el ángulo desde el área chica.

Goooooooooooool de Charlotte





1-0

34′. Un centro preciso al área de Charlotte y Dani Ríos aparece con un cabezazo impecable, para abrir la cuenta en favor del equipo de Alexis.





Gooooooooooooooool de Montreal





Otro intento

33′. Saint-Maximin le pega. Esta vez, ataja el portero de Montreal.





Prueba

31′. Saint-Maximin intenta anotar para Charlotte. Elevado.





Cambio

An early change 🔁 pic.twitter.com/VzYtCjBdS9 — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 10, 2026





Golpe

26′. Goodwin recibe un golpe en la cadera y no seguirá en el Charlotte.





Así se ve Alexis

Allez les gars 👊



11 ready to give it their all 😤#CFMTL pic.twitter.com/IRJCVPc6sD — CF Montréal (@cfmontreal) September 9, 2026





Chance

20′. Sealy manda un centro atrás. Nadie del Montreal llega a ese balón.





Disparo

13′. Carmona le pega desde fuera. El portero visitante la atrapa. El pase fue de Alexis.





Movedizo

10′. Sánchez participa mucho del juego y tiene a su equipo presionando alto.





Centro

5′. Alexis Sánchez manda la pelota al área. La toma el portero rival.





Precipitaciones

4’. Cae una copiosa lluvia en Montreal, Canadá.





Primer tiempo

Se inician las acciones en la MLS. Montreal va por los tres puntos para seguir soñando con los playoff.





Alexis estelar

Notre XI partant au Stade Saputo 🙌



The 11 taking on Charlotte FC ⚔️#CFMTL @AllstateCanada pic.twitter.com/h0waf7FFJX — CF Montréal (@cfmontreal) September 9, 2026





La formación de la visita

Our CLT XI to take on MTL ⚔️#ForTheCrown pic.twitter.com/wu8bSOzpup — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 9, 2026





La llegada del rival

weather matched our drip 💧 pic.twitter.com/PcnQH1wkem — Charlotte FC (@CharlotteFC) September 9, 2026





Aura

Arrivés au Stade Saputo 📍



Boys are here 😤#CFMTL pic.twitter.com/jRhkaq8GSy — CF Montréal (@cfmontreal) September 9, 2026





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