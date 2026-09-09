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    Revelan que servicios de inteligencia españoles advirtieron a Marruecos sobre los planes para el cruce de migrantes a Ceuta

    El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España envió el 29 de julio una nota a las agencias de inteligencia marroquíes DGST y DGED, donde alertaba de grupos en redes sociales planificando cómo entrar al enclave español del norte de África.

    Por 
    Lya Rosen
    Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes. Europa Press / Europa Press 30/7/2026 Europa Press / Europa Press

    Este miércoles se reveló que el servicio de inteligencia español había notificado a su homólogo marroquí sobre los planes para asaltar Ceuta, un día antes de que más de 70.000 migrantes cruzaran al enclave hispano del norte de África, según documentos dados a conocer por el gobierno de España.

    Como lo consignó Reuters, en una nota del 29 de julio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, dirigida a las agencias de inteligencia marroquíes DGST y DGED, advertía de los planes difundidos en las redes sociales para que los migrantes entraran en Ceuta escalando la valla fronteriza o rodeándola a nado, aprovechando las celebraciones del Día del Trono Nacional de Marruecos.

    El servicio señaló directamente a grupos de WhatsApp con nombres como “Asalto a la valla de Ceuta” y grupos de Facebook con más de 22.000 seguidores.

    Refugios provisionales construidos por migrantes irregulares, en Ceuta, España. Foto: Archivo/Xinhua. Cheng Min

    Durante la jornada, también se desclasificaron mensajes de WhatsApp de esa misma fecha donde el CNI alertó además de los planes al representante del gobierno español en Ceuta.

    En uno de ellos el Centro de Inteligencia detalló “hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Solo para que se hagan una idea de la magnitud”, en referencia al tamaño de los grupos en las redes sociales.

    Ante la revelación de hoy, el canciller español José Manuel Albares afirmó que los documentos demostraban que no se había advertido de la magnitud de la oleada migratoria del 30 de julio.

    “Hablo como ministro de Asuntos Exteriores de España, dentro de mis competencias y basándome en lo que presencié ese día. No tenía conocimiento de ninguna información que indicara la magnitud de la avalancha”, declaró Albares a los periodistas.

    Por su parte, el presidente del Gobierno local, Pedro Sánchez, declaró la semana pasada que España no encontró pruebas para concluir que la mortal afluencia de personas procedentes de Marruecos hacia su enclave de Ceuta en julio fuera orquestada por las autoridades marroquíes, contradiciendo así las acusaciones de la policía española en un informe.

    Como recordó The New York Times, en una entrevista televisada el mes pasado, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, declaró que las fuerzas de su país habían actuado con moderación al controlar a las multitudes que se congregaban en Ceuta para evitar un derramamiento de sangre.

    A seis semanas del cruce de miles de marroquíes al enclave español en África -que según las ONG dejó 140 personas fallecidas-, más de 10.000 migrantes, incluidos menores no acompañados, permanecen en Ceuta, viviendo en campamentos improvisados ​​o en las calles y playas del enclave, según las autoridades locales.

    Concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. Foto: Archivo. Álex Zea / Europa Press

    Un hecho que, de acuerdo a CNN, alimenta las protestas casi diarias de los residentes indignados con la gestión de la crisis por parte del gobierno español. Una situación que puede escalar ante la publicación durante esta jornada de los documentos de la inteligencia hispana.

    Más sobre:EspañaCeutaMarruecosInteligenciaMigrantesCNIDGSTDGEDMundo

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