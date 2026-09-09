Patricio Rojas: “Las familias tuvieron un shock inmediato y tuvieron que acomodar un gasto que no estaba contemplado”

El economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, dice que el ajuste en la demanda interna que ve el Banco Central está influenciado por el alza de los combustibles que afectó el ingreso disponible de las personas.

¿El ajuste a la baja en las proyecciones de PIB para este año estaba dentro de lo que esperaba?

Dado los antecedentes que tenemos del primer semestre y el dato de julio y considerando que el tercer trimestre la economía va a tener un crecimiento más cercano al 0,5%, tener un crecimiento entre 0,5% y 1% era algo esperado. Por lo tanto, el ajuste de 0,25%-0,75% con un punto medio de 0,5%, yo diría que está completamente alineado con la corrección que uno esperaba. Cualquier número cerca de 1% implicaba una recuperación muy fuerte de la economía en los últimos meses, lo cual no se está observando.

¿Qué explica que la economía esté tan lenta como lo proyecta el BC?

En un primer momento la economía sufrió un shock de oferta que todo el mundo lo tenía contemplado, pero lo que vimos con posterioridad ha sido un ajuste fuerte de la demanda interna. En ese ajuste de la demanda interna yo diría que hay varios factores entre el shock de los combustibles que afectó el ingreso disponible. Otro elemento que de alguna manera lo deja ver el Banco Central es la caída en las expectativas que sufrió la economía y también no hay que dejar de lado que el ajuste fiscal que tuvo el gobierno durante este primer semestre fue bastante fuerte.

¿Qué fue lo que gatilló esta caída en las expectativas?

Lo que cambió entre los informes fue el ajuste de la demanda interna. Había una cierta expectativa de que esto iba a ser un gobierno que iba a entrar bastante rápido, hacer algunos ajustes para tratar de acelerar la economía, que era un gobierno que iba a mejorar el mercado laboral, pero básicamente lo que hizo de entrada fue hacer un ajuste importante en el precio de los combustibles, que tiene un impacto en el ingreso disponible, y simultáneamente por un mercado laboral que ya venía débil de la administración anterior y por ello, la tasa de desempleo salta rápidamente sobre el 9%.

¿Se esperaba una acción más rápida del gobierno?

Uno hubiera esperado que el gobierno hubiese tenido una acción mucho más directa sobre el mercado laboral o probablemente con alguna política directa para poder mejorar el mercado laboral a través de inversión pública, ya sea en obras públicas o viviendas con programas especiales o proyectos especiales, eso no se observó. Por lo tanto, esas expectativas que estaban relativamente altas respecto a lo que podría ocurrir con un nuevo gobierno se fueron dilatando y se fueron diluyendo y terminaron básicamente bastante deprimidas. Por lo tanto, eso claramente tiene algún efecto, tiene alguna explicación en esta desaceleración tan marcada que se vio en la economía.

¿El traspaso de los precios de los combustibles a los consumidores generó ese cambio en las expectativas?

Las familias tuvieron un shock inmediato y tuvieron que acomodar un gasto que no estaba contemplado. Por el hecho de no hacer una transición bastante más espaciada, lo que se ahorró el gobierno, que se calcula que está por sobre los US$2.000 millones, lo pagaron las familias. Por lo tanto, las familias tuvieron un shock de ingresos disponibles bastante fuerte y eso se sintió durante parte del primer semestre del año 2026.

¿Cuál es el mensaje para la política monetaria?

Deja entrever que, por el momento, la Tasa de Política Monetaria se mantendría. Pero si, dado lo que está sucediendo, hubiese que pensar en algún movimiento futuro, es más probable que la tasa de interés baje a que suba. Por lo tanto, el Banco Central está preocupado de este menor dinamismo que tiene la economía.