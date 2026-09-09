José Carlos Meza (REP) y los primeros seis meses de Kast: “Tenemos cuatro años para recuperar Chile, y hemos dado pasos importantes en esa senda”

Con la aprobación de la megarreforma, el gobierno del Presidente José Antonio Kast entró de lleno en las dos agendas más promovidas durante la campaña: combatir la crisis de inseguridad y la del desempleo.

Sobre esta última, el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, José Carlos Meza (Partido Republicano), sostiene que La Moneda está preparada para el desafío.

De todas formas, el diputado reconoce que “siempre se puede coordinar mejor”, en referencia a las diferencias que hubo entre los ministros Tomás Rau y Jorge Quiroz en torno a la meta de desempleo.

Las expectativas de crecimiento están a la baja, hay elevadas cifras de desempleo y una mayor inflación. ¿Cuál es su diagnóstico?

Desde hace mucho tiempo, y sobre todo durante la campaña, hablábamos de que enfrentábamos una crisis. Eso que dijimos que estaba pasando termina finalmente de concretarse, lamentablemente. Es una cuestión que anticipábamos y ahora nos toca ponernos del lado de las soluciones. Ya está claro cómo es que llegamos a esta situación. Lo importante es que los chilenos tengan claro cómo vamos a salir de esto.

Tenían metas ambiciosas que han ido bajando. El Presidente reconoció hace unos días que va a ser difícil crecer al 1,8% este año. ¿Cómo se avanza?

Tenemos un norte a cuatro años: recuperar la senda del crecimiento. Siempre hay que ir ajustando un poco el rumbo. Lo importante es que el norte no se pierda.

El objetivo es claro. ¿Pero cómo se llega ahí con las dificultades que le menciono?

Las dificultades son propias de los gobiernos. Lo que marca la diferencia entre un gobierno y otro es cómo enfrentarlas. Nosotros lo primero que hicimos fue reconocer que existía este escenario y plantear, desde el día uno, medidas que creemos van a atacar el centro del problema.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El argumento de que la situación en que está el país es culpa del gobierno anterior se agotó. El ministro Poduje lo deslizaba. ¿Cómo se justifica ahora el escenario?

Uno puede estar en dos lados distintos: en el lado de las justificaciones y otro en el lado de las soluciones. Yo me pongo en el lado de las soluciones, que es el lado que escogió el Presidente de la República y sus ministros. Poduje con la crisis de vivienda. Arrau, que nos muestra cifras alentadoras cuando vemos que los homicidios han vuelto a la cifra anterior a la pandemia. En el Congreso también nos corresponde ponernos del lado de las soluciones. La discusión sobre las justificaciones se las dejo a otro.

¿No cree que complica el gobierno lo que dijo el ministro Poduje?

Yo creo que representa lo que el gobierno quiere hacer: ponerse del lado de las soluciones.

En sectores del oficialismo transmiten que falta dar un impulso a la agenda proempleo. ¿Cuál es su evaluación?

Yo veo un equipo de ministros superdesplegado. El ministro Daniel Mas, por ejemplo, con este plan Modo empleo. O cuando veo al ministro de Vivienda buscando destrabar un montón de inversiones. El ministro Rau ha tenido un tremendo despliegue. Solo tengo palabras de elogios al equipo ministerial. Con todo lo difícil que es esta situación, se han puesto a disposición de lo que el Presidente les ha exigido.

¿Qué medidas cree que se tienen que mostrar en el corto plazo en relación a la agenda de trabajo?

Hay que hablarles con honestidad a los chilenos, mostrarlo todo. Más allá de lo que puede haber ocurrido con el financiamiento de Sala Cuna, que el proyecto haya salido del Senado es un tremendo avance. También el tema de la inversión, con casi $ 33 mil millones de dólares aprobados en tiempo récord para que se puedan invertir en nuestro país. Eso te habla de gestión.

¿El traspié que hubo con Sala Cuna lo asocia a un error del ministro Rau o de la Secretaría General de la Presidencia?

Esto depende de los senadores que votaron un proyecto de Sala Cuna sin financiamiento. Aquí los senadores que votaron por el proyecto de Sala Cuna, pero no le pusieron financiamiento, tendrán que darle la cara a los chilenos y explicarles por qué con un tema tan sensible decidieron hacer este gallito.

El ministro Rau se desmarcó de la meta del 6% de desocupación. Dijo que esa era una cifra que se manejaba en el Ministerio de Hacienda. ¿Usted está con la Rau o con Quiroz en esta materia?

Yo estoy con el gobierno.

¿Pero a quién le cree de estos dos ministros? Porque dicen cosas distintas.

Aquí, por supuesto, se tienen que ir entendiendo los distintos ministros, tienen que ir conversando entre ellos, pero al final lo que importa es la postura del gobierno.

¿Falta coordinación entre ministerios? No es el único caso.

Siempre se puede coordinar mejor.

¿Qué balance hace de los primeros seis meses de gobierno?

Me considero de los optimistas frente a estos primeros meses. Este ha sido un gobierno muy exitoso en muchos temas. Fíjese, estamos a septiembre del primer año y el ministro Arrau ya logró retrotraer la situación de seguridad en cuanto a homicidios. Gobernar siempre es difícil, pero yo creo que, frente a todas esas dificultades, este ha sido un gobierno sumamente exitoso.

¿No cree que el gobierno arrastra un problema relativo a las expectativas? En campaña se hablaba del desafío 90, que instaló que los cambios serían rápidos.

Lo importante es que esto cumpla con la expectativa del día de hoy de los chilenos, y solucione sus problemas reales. En ese camino vamos bien aspectados. Tenemos cuatro años para recuperar Chile, y creo que hemos dado pasos importantes en esa senda.

¿Cómo se explica que, según sondeos de opinión, la ciudadanía no percibe eso? La aprobación del Presidente se ha estancado en un 30%.

Los republicanos siempre hemos sido reacios a comentar las encuestas, incluso cuando estábamos arriba. Yo no quiero romper esa tradición. Lo importante acá es cómo les damos solución a los problemas reales de los chilenos.

¿Confía en que se va a poder revertir?

Completamente.

¿Cuál va a ser el rol del P. Republicano dentro de la gran agenda de empleo que se viene?

Como P. Republicano, tenemos una tremenda responsabilidad. A veces siento que estamos en camino de entender esta responsabilidad histórica, porque este momento difícilmente se vuelve a repetir, con la bancada más grande de la Cámara, con una bancada importante en el Senado, con el Presidente en La Moneda. Con militantes muy importantes, como los ministros de Seguridad y Desarrollo Social. El P. Republicano tiene una responsabilidad mayor que la del resto, que implica estar con el gobierno en todas.