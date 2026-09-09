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    Registros públicos de EE.UU. revelan que Trump entregó regalos en efectivo por US$45.000 a su asistente Natalie Harp y otras asesoras

    Los obsequios, entregados para Navidad, también incluyen US$45.000 para su asesora de comunicaciones, Margo Martin, y para su subdirectora de operaciones de la Oficina Oval, Chamberlain Harris, junto con US$20.000 para el director de operaciones de la Oficina Oval, Walt Nauta.

    Por 
    Lya Rosen
    Natalie Harp y Donald Trump bajando del Air Force One. Foto: Archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo importantes regalos en efectivo a cuatro miembros del personal de la Casa Blanca, incluyendo US$45.000 a su cercana asistente Natalie Harp, según revelan las declaraciones financieras publicadas por su administración.

    Los obsequios, entregados para Navidad, también incluyen US$45.000 (más de 41 millones de pesos chilenos) para su asesora de comunicaciones, Margo Martin, y para su subdirectora de operaciones de la Oficina Oval, Chamberlain Harris, así como US$20.000 para el director de operaciones del mencionado Despacho Oval, Walt Nauta.

    Como consignó AP este miércoles, todos estos fueron mencionados en los formularios anuales de divulgación financiera de los empleados del gobierno de EE.UU., publicados por la administración la semana pasada. Harp (35), Martin (31) y Harris (26) ganan US$150.000 anuales, y Nauta recibe US$175.000 al año, según el informe salarial de la Casa Blanca al Congreso.

    Un funcionario gubernamental, que habló bajo condición de anonimato con The Independent, dijo que Trump “tiene la costumbre desde hace mucho tiempo de dar regalos de Navidad a personas de su entorno, incluyendo en ocasiones a empleados y asesores, tanto en el gobierno como durante su etapa en el sector privado”.

    “Los obsequios en cuestión no tienen nada que ver con las funciones oficiales de estas personas en el gobierno, y son totalmente permisibles según las normas legales y éticas pertinentes”, añadió dicha fuente, defendiendo el accionar del jefe de Estado norteamericano y desestimado cualquier afirmación de que su generosa costumbre traspase algún límite legal.

    Sin embargo, ningún otro miembro del personal de la Casa Blanca declaró haber recibido obsequios del presidente, según muestran los documentos. Además, los empleados federales tienen prohibido recibir compensación externa por sus funciones, como hizo notar la BBC.

    Los cuatro beneficiarios de los presentes en efectivo figuran entre las personas consideradas más cercanas al mandatario estadounidense. Entre los que se destaca Harp, una de las asesoras más leales al líder republicano que en julio hizo noticia tras ser nombrada como una de las pocas personas que lo acompañaron cuando este intercambió aviones en secreto al salir de Turquía.

    Según The Washington Post, la asistente, apodada la “Impresora Humana” por imprimir copias físicas de publicaciones en redes sociales y recortes de prensa para el presidente de EE.UU. mientras este se desplaza, ha dormido en el vestuario del club de golf Bedminster de Trump e incluso se ha metido en el maletero de un vehículo todoterreno solo para estar cerca de él.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpRegalosEfectivoNatalie HarpNavidadInforme financieroCasa BlancaMundo

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