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    Pese a recorte presupuestario impulsado por Hacienda, Chomali reconoce que el Minsal necesitará $3,2 billones adicionales

    La cartera sanitaria contaba originalmente con $ 17,2 billones para 2026, pero después del recorte del 3% exigido por Jorge Quiroz, que para Salud finalmente fue de 2,5%, se redujo a $ 16,7 billones. Ese monto, según dijo la ministra, quedó corto y el gasto proyectado es de $ 20 billones. "Grafica claramente el efecto de letra muerta que tuvo el recorte presupuestario", fustiga el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La recta final para cerrar la propuesta de ley de Presupuesto 2027 ya es una realidad y, en ese contexto -además de reuniones con Dipres-, los ministerios han expuesto su ejecución ante los parlamentarios. Este miércoles fue el turno del Ministerio de Salud. Así, tanto la ministra May Chomali como la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, asistieron a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos. Allí dieron cuenta de la realidad del ministerio.

    La jefa de la cartera sanitaria inició su presentación mostrando un gráfico que seguía la evolución del denominado plan de convergencia financiera, un acuerdo con Hacienda que busca abordar gradualmente el problema estructural del sector: que el presupuesto asignado al Minsal históricamente ha sido inferior a los recursos que finalmente utiliza cada año.

    Así, explicó que el presupuesto inicial del ministerio para 2026 era de $ 17.251.055.000.000. Este quedó en $ 16.776.055.000.000 tras el recorte del 3% mandatado por Hacienda a todas las carteras, que finalmente para el Minsal se acordó en un 2,5% de reducción, es decir, $ 431.000.000.000.

    Sin embargo, Chomali expuso que durante el año el presupuesto ha ido aumentando por distintos ajustes, elevando la proyección de gasto a $ 19.000.000.000.000. A esto se suman compromisos que se le adicionaron a la cartera, con lo que el gasto planificado para 2026 lo proyectó en $ 20.012.359.000.000.

    Entre esos recursos adicionales considerados se encuentran $ 154.963.000.000 destinados al Plan Oncológico, $ 375.927.87.000 correspondientes a arrastres de compromisos de 2025, y $ 214.974.335.000 asociados a la reforma previsional y otros ajustes.

    Con esas cifras, según el presupuesto original de 2026 ($ 17,2 billones), al Ministerio de Salud le faltarían $2,76 billones para cubrir el gasto proyectado por Chomali. Pero, si se considera el recorte de 2,5% que anhelaba Hacienda -que dejaría el presupuesto anual en cerca de los $16,7 billones-, la brecha aumenta, con lo que Salud necesitaría unos $3,2 billones adicionales para alcanzar ese nivel de gasto.

    A pesar del contexto de estrechez fiscal que ha verbalizado el gobierno, la jefa de la cartera sanitaria explicó que “ha habido un acuerdo con el Ministerio de Hacienda de cerrar esta brecha a través de recursos adicionales. Pero nosotros hemos hecho un acuerdo de contener esta alza del gasto, que es lo que ocurre habitualmente: cada vez que aumenta el presupuesto, aumenta incluso en una proporción mayor el gasto. Y esto es lo que se ha denominado la convergencia. La idea es cerrar esta brecha con presupuesto y no requerir estos recursos adicionales que se nos están entregando a medida que pasa el año”.

    En efecto: particularmente en el presupuesto del Minsal, la falta de dinero es algo que se ve año a año, independiente del gobierno de turno. Antes ya lo sufrieron otros ministros.

    En esa línea, Chomali afirmó que para este año aún se espera una inyección de recursos: “Nos faltaría una diferencia. Ya iniciamos la semana pasada las conversaciones con el Ministerio de Hacienda para poder llegar a fin de año sin inconvenientes, que no se cierren los pabellones y todas esas cosas que a la gente le asustan. Al final del día, el gasto planificado para el año 2026 son $ 20 billones: los $ 19 billones del gasto inflactado de 2026, más $ 154 mil millones del plan oncológico, $ 375 mil millones del arrastre incremental y $ 214 mil millones que corresponden a la reforma previsional y otros ajustes que no dependen de nosotros”.

    Pero el senador Juan Luis Castro (PS) tiene una mirada crítica de estas cifras. Y es que a inicios del gobierno de José Antonio Kast, dicho está, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ordenó un recorte del 3% a todos los ministerios. Eso sí, en el caso de Salud, este terminó siendo del 2,5%. Eso se traduce en que el presupuesto de Salud de $ 17,2 billones se redujo en $ 431 mil millones con el 2,5%.

    En ese sentido, el presidente de la Comisión de Salud del Senado afirma que las cifras que presentó la ministra Chomali “grafican claramente el efecto de letra muerta que tuvo el recorte presupuestario, puesto que en los hechos durante estos primeros seis meses desde que asumió el gobierno, ha tenido que haber suplementos sucesivos y cuantiosos para equilibrar el gasto ejecutado con el presupuesto recortado. Y hoy día tenemos una brecha de un billón de pesos que para octubre debieron estar suplementados desde la Dipres, porque los números hablan de una buena ejecución, una mayor eficiencia en el sistema, y por lo tanto eso tiene que ir apareado con los recursos necesarios”.

    Más sobre:SaludPresupuestoSenadoCámara de DiputadosMay ChomaliJuan Luis Castro

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