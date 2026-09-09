Quién es Vinko Fodich, exfiscal que investigó a “La Quintrala” y defendió al excabo Zamora y que ahora integraría una red delictual

Este miércoles, en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial, el abogado Vinko Fodich, exfiscal y otrora funcionario de gobierno, fue detenido junto a otros seis imputados.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, se realizan diversos operativos en la Región Metropolitana en el marco de una indagatoria sobre secuestros extorsivos y asociación criminal, entre otros delitos.

Vinko Fodich: abogado y exfiscal

Vinko Fodich es abogado de la Universidad de Valparaíso y cuenta con especializaciones en mediación, negociación y solución alternativa de conflictos, además de estudios en Derecho Penal y Litigación Oral. Su carrera profesional estuvo marcada inicialmente por su paso por el Ministerio Público, donde desarrolló investigaciones vinculadas tanto al narcotráfico como a delitos económicos.

Entre 2001 y 2004 se desempeñó como fiscal adjunto en Curicó, período en el que tramitó diversas investigaciones y se especializó en causas por tráfico de drogas. Posteriormente, entre 2005 y 2010, asumió la jefatura de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Entre algunos casos de connotación nacional en los que participó Fodich destacan la interrogación en 2008 a Manuel Contreras, extitular de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por la muerte del martillero Jaime Oliva.

Asimismo, participó en la investigación del caso de María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala”, condenada a presidio perpetuo calificado por tres homicidios. También intervino en la investigación por el asesinato del ingeniero comercial Diego Schmidt-Hebbel.

Otro de los casos en que participó fue septiembre de 2008, cuando abrieron una investigación de dos pagos facturados por Presidencia por actividades propias del cambio de mando, dinero que, según antecedentes de la fiscalía en ese minuto, había ido a parar en realidad a un grupo de 22 brigadistas de campaña.

Fue ahí que Fodich, junto a su compañero fiscal Pablo Norambuena, llegaron hasta las puertas del Palacio de La Moneda con una orden judicial en la mano. Los investigadores dedicaron un día entero a practicar diligencias en la casa de gobierno, en una actividad inédita para la historia judicial del país.

Accidente en 2024

El 11 de julio el abogado tuvo que enfrentar una imputación: fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y menos graves: el resultado del alcotest de Fodich marcó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

El profesional pasó horas detenido tras el accidente de tránsito en Providencia. De acuerdo a información policial, a eso de las 19.40 del domingo 30 de junio, el abogado manejaba contra el tránsito por avenida Hernando de Aguirre. Al llegar a Eliodoro Yáñez, chocó contra otro vehículo, donde iban una mujer y una niña de 9 años. El vehículo del expersecutor, un Audi QZ, quedó abandonado por cerca de 12 horas en esa comuna.

En esta ocasión, el abogado quedó con arresto domiciliario nocturno y con la suspensión momentánea de su licencia de conducir. El tribunal fijó 120 días de investigación. Debido a que enfrentó esta formalización, el abogado no pudo asistir al juicio en contra del entonces funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros Sebastián Zamora, a quien representó en el marco del caso Pío Nono, cuando el excarabinero fue sindicado por la fiscalía como responsable de haber empujado a un joven desde el puente Pío Nono el 2 de octubre de 2020.

Fodich ya contaba con una causa similar de noviembre de 2023. Esa vez, por la noche, fue sorprendido manejando con 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre. No fue formalizado debido a que no hubo resultado de daños ni lesiones. Ambas causas fueron agrupadas en la Fiscalía de Las Condes y la fiscal asignada para la causa fue María Valeria Gómez.

Paso por el gobierno de Piñera

Su trayectoria en el Ministerio Público dio paso a un giro hacia la gestión de seguridad pública. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, se incorporó al Ministerio del Interior, entonces encabezado por Rodrigo Hinzpeter.

Entre 2010 y 2013 ocupó distintos cargos en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Primero estuvo a cargo del área de Control y Sanción del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana y posteriormente asumió como jefe de la División de Seguridad Pública. En diciembre de 2011 fue designado subsecretario de Prevención del Delito subrogante.

Tras dejar la administración pública, Fodich continuó su carrera en el ámbito privado como abogado penalista.

Abogado de Carabineros y en causas civil

En mayo de 2022 constituyó junto a los exfiscales José Villalobos y Alejandro Peña el estudio PVF Abogados SpA. Los tres profesionales cuentan con experiencia en investigaciones penales y han asumido la representación de imputados en causas vinculadas a delitos como tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas, incluyendo casos relacionados con funcionarios del Ejército y Carabineros.

El estudio también ha participado en causas de alta connotación pública. Entre ellas está el denominado caso Pío Nono, donde asumieron la defensa del entonces carabinero Sebastián Zamora, quien fue acusado de homicidio frustrado. Zamora posteriormente fue absuelto.

Según registros de Transparencia Activa citados en radio Biobío, el abogado prestó servicios entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, período en el que recibió honorarios brutos por $13 millones por la “defensa de determinado personal institucional”.

En los últimos años, su nombre también ha aparecido asociado a causas de carácter civil. Una de las más recientes corresponde a una demanda contra la senadora Camila Flores (RN), en la que Fodich representa al dueño de una imprenta que asegura haber prestado servicios para la fabricación de imanes utilizados durante la campaña parlamentaria de 2025 y que, según su versión, no habrían sido pagados.

El caso se relaciona además con un ofrecimiento de financiamiento de campaña que el empresario Luis Villa habría realizado a la senadora. Villa señaló que los recursos para dicho aporte provendrían de un grupo de empresarios chinos.