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    Tras caso de niños haitianos: Defensor de la Niñez advierte que familias han retirado a sus hijos de colegios por temor

    Anuar Quesille también abordó esta jornada cómo la falta de recursos impide realizar un seguimiento adecuado en los casos de reunificación familiar, apuntando a que este año "sufrieron un recorte presupuestario de más de 400 millones de pesos”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, abordó esta jornada frente a la comisión investigadora sobre el ingreso de niños haitianos acerca del caso, las falencias institucionales en los procesos de reunificación familiar, y también las consecuencias que ha tenido para la comunidad haitiana en el país.

    En esto, hizo hincapié en la falta de interoperabilidad entre las instituciones, lo que impide realizar una trazabilidad de los menores en los casos de reunificación familiar, así como la falta de un registro unificado, indicando a su vez que el personal fronterizo no cuenta con protocolos ni capacitación con enfoque en los derechos de la niñez.

    Asimismo, la autoridad también hizo ver la necesidad de contar con el Servicio Nacional de Migraciones en la frontera para atender a los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, advirtiendo a su vez la falta de recursos para hacer un seguimiento como corresponde.

    “Muchos de los casos de niños, niñas y adolescentes ingresados en reunificación familiar se pierden a propósito de la falta de seguimiento y que tiene que ver también con las capacidades que tienen las Oficinas Locales de la Niñez”, sostuvo. “Hay que recordar que no todas las oficinas locales de la niñez son iguales. Hay Oficinas Locales de la Niñez ricas y otras pobres, que dependen o no de aportes municipales, y que además también este año sufrieron un recorte presupuestario de más de 400 millones de pesos”.

    Este, indicó, es un tema han levantado desde la Defensoría: “cuando existe un mandato tan importante para un organismo que tiene competencia territorial se otorguen los recursos necesarios, porque justamente por la falta de recursos se produce esa diferencia de datos y la pérdida del seguimiento a la situación de niños, niñas y adolescentes”.

    “Por miedo han retirado a los niños de sus colegios”

    Junto con esto, Quesille también denunció que una de las consecuencias que generó la filtración del preinforme de Contraloría y las posteriores hipótesis que se tomaron la agenda -como que habría delitos de trata, de tráfico, de explotación sexual e incluso de tráfico de órganos- generó que familias haitianas retiraran a sus hijos de los colegios por temor.

    En este sentido, apuntó a que “levantar hipótesis sin pruebas concretas fomenta alarma pública, desinforma y además también estigmatiza de manera sistemática a niños, niñas y adolescentes migrantes, y afecta gravemente también a la comunidad haitiana”.

    “La propia comunidad haitiana nos reporta que por el miedo que ha generado todo este tema de niños, niñas y adolescentes que desaparecieron -y que posteriormente y de manera muy positiva fueron encontrados- hay por ejemplo familias haitianas que han retirado a los niños de sus colegios, los están desescolarizando, no los están llevando a sus controles de salud, precisamente por la conmoción pública que causó una situación como esta”, señaló.

    Asiismo, indicó que desde la comunidad haitiana también advierten que se ha instalado la idea de que “cuidan mal”.

    “Que son malos padres, malas madres, y que por lo tanto dejan los hijos botados, los pelotean de un país a otro -estoy utilizando expresiones que la propia comunidad haitiana me ha señalado-”, sostuvo.

    Y a esto, advirtió, también se suma la falta de información, ya que una parte de la comunidad haitiana piensa que la indicación al proyecto de ley sobre expulsiones administrativas que facultaba a la autoridad migratoria requerir informacióna los colegios o a los centros de salud es una norma vigente.

    “Ellos, por falta de información, piensan que esa norma está vigente -como se tomó tanto la agenda pública- y no tienen idea ni el conocimiento técnico para saber que es una indicación que finalmente fue retirada por el Ejecutivo”, apuntó.

    Entonces, sumando esta percepción que tienen de que la autoridad migratoria ahora puede ir a los colegios o a los centros de salud “ha justamente provocado que niños y niñas estén siendo sacados del colegio por sus padres”.

    “No sabemos, y por eso la información que estamos levantando caso a caso con la comunidad haitiana, de si eventualmente hay expulsiones del sistema de salud, si hay niños y niñas haitianas que no están yendo a algún control, o no se han ido a vacunar”, sostuvo.

    Al respecto, Quesille indicó que ha solicitado información sobre los casos específicos para poder tomar las medidas pertinentes desde la Defensoría.

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