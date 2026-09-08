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    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    El análisis generalizado es que la fecha podría ser más violenta de lo habitual, al darse en un contexto de un gobierno de derecha. Por lo mismo, los alcaldes ya han comenzado a sostener reuniones y desarrollar medidas preventivas.

    Por 
    Luciano Jiménez
    EDUARDO BEYER

    Una reunión entre la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, Carabineros y la Fiscalía tuvo lugar el martes de la semana pasada para comenzar la preparación de un evento que asoma como complejo en la esfera municipal: una nueva conmemoración del Golpe de Estado del 11 de septiembre, que tendrá lugar el viernes de esta semana. Es una fecha que históricamente ha polarizado al país, lo que se traduce en manifestaciones y violencia a lo largo de la jornada.

    En las comunas comenzaron a adoptar algunos resguardos para prepararse para la contingencia, especialmente en algunas donde es habitual que se produzcan hechos que afectan el funcionamiento normal de la ciudad. Especial atención han levantado los sectores más conflictivos como Villa Francia (Estación Central), Lo Hermida (Peñalolén) y La Pincoya (Huechuraba), entre otros.

    Pero además, entre los alcaldes hacen el análisis de que este año tendrá un cariz especial, pues es el primer 11 de septiembre que se produce desde que asumió el Presidente José Antonio Kast. El diagnóstico es que al ser un gobierno de derecha se han reactivado ciertas orgánicas sociales, lo que se ha visto reflejado, por ejemplo, en protestas del movimiento estudiantil durante el último tiempo.

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Diego Martin

    La Tercera consultó a los diversos municipios de la Región Metropolitana para conocer qué están planeando para ese día.

    En Santiago, donde el alcalde es Mario Desbordes, por ejemplo, dicen que no existe ningún preparativo especial, pues depende de Carabineros el manejo del orden público y en eso el municipio no tiene mayor rol. De todas maneras, son conscientes de que podría ser una fecha especial al ser el primer 11 de Kast. Por ejemplo, en el municipio dicen que eso se reflejó en las protestas del domingo pasado en la tradicional romería. El foco igualmente estará en el resguardo de la infraestructura pública.

    En Estación Central, su alcalde Felipe Muñoz (ind FA), comenta que “como municipio estamos trabajando preventivamente para que esta jornada se desarrolle de la manera más tranquila posible. Hemos estado coordinados con Carabineros y con nuestros distintos equipos municipales para reforzar el monitoreo y los patrullajes preventivos en los sectores donde históricamente se han producido las mayores complejidades”.

    En esa línea, asevera que por estos días se encuentran realizando un trabajo de despeje y recuperación de los espacios públicos, lo que incluye el retiro de microbasurales, escombros y vehículos abandonados. También se retirarán algunos semáforos de forma preventiva, lo que incluirá otras medidas como el desvío del transporte público y buses municipales para acercar a vecinos. “Nuestro rol es principalmente preventivo y de coordinación”, dice.

    El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

    Providencia, liderada por Jaime Bellolio, también es clave debido a la Plaza Baquedano -que está al límite con Santiago-, que suele aglomerar manifestaciones. En la comuna recalcan que todo lo que tiene relación con ese sector depende del manejo del orden público que está a cargo del gobierno central y de Carabineros.

    Eso sí, en Providencia dicen que van a reforzar patrullajes habituales y servicios de fiscalización, mientras que también se va a reforzar la vigilancia a través de cámaras para detectar situaciones complejas y dar aviso a Carabineros.

    Ñuñoa, comuna donde el alcalde es Sebastián Sichel, hará operativos de limpieza para evitar que se utilicen escombros como proyectiles o barricadas y evitar que sirvan de ayuda para los focos delictuales.

    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha.

    En La Pintana el plan contemplaba una gran reunión este lunes 7 de septiembre, en la antesala de la fecha. Ahí se desarrolló un Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en el que se evaluarían las medidas a seguir. Parte de ello implica la disposición de contingente policial en la 41° Comisaría, un acuertelamiento para el 10 de septiembre y el despliegue de una red de protección comunitaria, incluyendo el uso de una camioneta blindada.

    También se usarán drones con apoyo de Carabineros para un “monitoreo ininterrumpido” de parte de la Central de Televigilancia Comunal. Del mismo modo, habrá labores de investigación y prevención por parte de la PDI y la disposición de ambulancias municipales, así como un refuerzo en sus equipos y un horario extendido para el SAPU. Los bomberos se van a acuartelar en la Tercera Compañía desde las 17 horas del día anterior. Se designará un encargado para dar recomendaciones al comercio local, y se intervendrán las cuartillas en caso de cortes eléctricos.

    El alcalde Maximiliano Luksic.

    En Peñalolén del alcalde Miguel Concha partieron este lunes con el retiro preventivo de neumáticos de vulcanizaciones, además de la revisión de los puntos de microbasurales y el catastro o levantamiento de cuáles serán los puntos de autos abandonados en las principales vías. Lo que se busca es evitar que estos elementos sean utilizados en manifestaciones. En esa comuna usualmente se dan disturbios en la Avenida Grecia entre Tobalaba y Américo Vespucio.

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    En Huechuraba, cuyo alcalde es Maximiliano Luksic, tienen identificados algunos puntos críticos. Por lo mismo, este año se reforzó la zona del “Casco Antiguo”, en la que además se emplaza la 54° Comisaría de la comuna. La idea es trabajar en labores preventivas y de monitoreo, por lo que ya se comenzó con el retiro de escombros, neumáticos y otros residuos. También se han hecho operativos para empadronar y fiscalizar locales clandestinos, que son potenciales zonas de generar problemas de incivilidades.

    En La Florida de Daniel Reyes dicen que se dispondrá de trabajo de móviles en todos los cuadrantes, además de contar con la ayuda del Centro de Comunicaciones de la comuna. Existirá un registro de cortes del alumbrado público, semáforos e incidencias. También habrá una colaboración de la Dirección de Salud, mientras que la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato dispondrá camiones aljibes y otros dispositivos para el retiro de escombros y neumáticos.

    Hacia la zona oriente, en Lo Barnechea de Felipe Alessandri también ya se comenzaron a adoptar algunas medidas preventivas. Parte del plan implica que se reforzará previamente la limpieza y el retiro de basura, especialmente aquellos elementos que puedan ser utilizados para generar barricadas o incendios. Eso incluye también retirar preventivamente contenedores de residuos en los sectores identificados de mayor complejidad. También reforzarán el patrullaje, el monitoreo de las zonas sensibles utilizando tanto vigilancia aérea (drones y globos de televigilancia) como cámaras.

    El seremi de Seguridad Pública de la RM, Juan Andrés Barrientos, dijo que “para este 11 de septiembre, existe una preparación reforzada, una coordinación preventiva especial. Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería se encuentran preparados con planes operativos, de contingencia, cuyos detalles, por razones de seguridad, son reservados”.

    Más sobre:11 de septiembreGolpe de EstadoProtestasAlcaldesMunicipiosOrden PúblicoSeguridad Ciudadana

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