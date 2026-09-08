Ministro De Grange proyecta que Santiago superará los 4.500 buses eléctricos para 2027

Durante la mañana de este martes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, realizó la cuenta pública de la cartera apuntando que para 2027 se proyecta superar los 4.500 buses eléctricos en Santiago y 1.254 en regiones.

Desde Quilpué, la autoridad llevó a cabo el recuento de la cartera detallando que “cada avance tanto en transporte como en materia de telecomunicaciones representa una inversión con cara de futuro, hablamos mucho más que dos sectores específicos, hablamos de la capacidad que tiene Chile para crecer, para integrarse y para avanzar en dichas oportunidades”.

Metro y transporte público en Santiago

Según detalló De Grange, el Metro de Santiago ha recuperado parte importante de su afluencia y actualmente registra entre 2,2 y 2,4 millones de pasajeros diarios. A pesar de esto, las cifras siguen un 20% por debajo de los niveles previo al estallido y la pandemia, donde bordeaba los 3 millones diarios.

De igual forma, respecto a la construcción de las nuevas líneas de Metro, el ministro detalló que “las obras de la Línea 7 ya tienen cerca de un 50% de avance; la Línea 6, en sus dos extensiones hacia Línea 7 y hacia el Melitrén (Tren Melipilla-Estación Central), también tiene un porcentaje importante de avance”.

Es así como mencionó que para 2035 se espera llegar a una extensión de 231 kilómetros de Metro, considerando las líneas 7,8 y 9.

En cuanto al transporte público, informó que durante 2025 se implementaron 33 nuevos recorridos y extensiones de servicios, dando acceso a la red a más de 12.500 personas a menos de cinco minutos de sus hogares.

Además, para 2027 se espera superar los 4.500 buses eléctricos en Santiago. Según cifras del ministerio, la flota pasó de 922 buses eléctricos en 2022 a 4.400 en 2026. Hoy 68% de la flota es eléctrica, convirtiendo a Santiago en la ciudad fuera de China con mayor número de buses eléctricos.

“Buscaremos seguir mejorando el transporte público para Santiago y que sea cada día más eficiente y sostenible”, mencionó, enfatizando que “esa no solo es una política de Estado que va a seguir hacia futuro, sino también una política que se está expandiendo en las distintas capitales regionales de muchos otros territorios de nuestro país.

En cuanto al transporte regional, el ministro destacó el avance de la electromovilidad, detallando que actualmente, existen 442 buses eléctricos operando en 11 regiones.

De Grange anunció que Ovalle se convertirá próximamente en la segunda ciudad del país y de Sudamérica en contar con un sistema de transporte público 100% eléctrico.

“Les quiero contar también que, durante las próximas semanas, Ovalle se convertirá en la segunda ciudad del país y de Sudamérica en un sistema 100% eléctrico, que van a ser 41 buses que le cambiarán la vida a los miles de habitantes de la comuna”, expresó.

A ello se suma el proyecto para Punta Arenas, donde se contempla la incorporación de 330 buses eléctricos a partir de 2028.

Es así como para 2027 se proyectan 1.254 buses eléctricos en regiones, mediante proyectos del MTT y alianzas con gobiernos regionales.

“En esta línea seguiremos implementando el recaudo electrónico para que los viajes sean más simples y seguros”, añadió, apuntando que “en un tiempo más se van a sumar ciudades como el Gran Concepción, Valparaíso, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, entre otras importantes ciudades del país”.

🇨🇱 ¡Chile conectado y en movimiento! Avanzamos con hechos concretos: más electromovilidad en regiones, conectividad digital en zonas rurales y ciudades con calles más seguras y ordenadas. 🚌📶#CuentaPúblicaMTT2026 pic.twitter.com/uEMSvwh5Jj — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 8, 2026

Telecomunicaciones

Respecto a Telecomunicaciones e infraestructura digital, el ministro detalló que el reglamento de permisos sectoriales permitirá reducir entre 30% y 70% los tiempos de tramitación para antenas y fibra óptica.

Asimismo apuntó que Subtel aumentó en más de 100% las fiscalizaciones entre marzo y junio de 2026.

En la misma línea, respecto al Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables en Desuso el ministro detalló que se planea intervenir 66 mil puntos en tres años, en cerca de 321 comunas.

“Ya son más de 33 mil metros de red, ordenado y cerca de seis mil kilos de basura aérea, de cables, que han sido retirados en cinco regiones despejando el espacio público, y otorgando mayor seguridad y resiliencia urbana a los barrios”, detalló.

El secretario de Estado sostuvo que el 5G se encuentra a unas 600 mil conexiones de superar al 4G en materia de cobertura, mientras que proyectó la llegada de un nuevo competidor satelital durante 2027.

“Proyectamos la llegada de un nuevo competidor satelital para el año 2027. Estos cambios responden al gran potencial digital que vemos en Chile, no solo para las personas, también para transformar el país en un hub digital de Latinoamérica en donde la digitalización impulsa el desarrollo productivo y el crecimiento económico aumentando las oportunidades”, mencionó.

En tanto respecto al Cable de Humboldt, señaló que “esto fortalecerá la conectividad digital y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo y de inversión”. Asimismo, detalló que se trabaja en un proyecto de fibra óptica submarina para conectar Chile continental con bases antárticas, con foco científico.

🚆🌐 Pensar el Chile de las próximas décadas es actuar hoy.



Estamos impulsando las mayores obras ferroviarias, la expansión histórica del Metro y tendiendo puentes digitales gigantescos como el Cable Humboldt. 🌊📡#CuentaPúblicaMTT2026 pic.twitter.com/exPhyLdfyG — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) September 8, 2026

Ferrocarriles

En materia ferroviaria, De Grange destacó que EFE transportó cerca de 66 millones de pasajeros durante 2025 y afirmó que el Gobierno está impulsando una de las mayores inversiones ferroviarias de las últimas década

Respecto del tren Santiago-Melipilla, señaló que las obras presentan cerca de 30% de avance.

También destacó el inicio de las obras del tren Santiago-Batuco, proyecto que conectará Santiago, Quinta Normal, Renca, Quilicura y Lampa. De acuerdo con el ministro, la iniciativa permitirá reducir los tiempos de viaje desde 90 minutos a 24 minutos.

Fiscalización y seguridad vial

El ministro De Grange, además destacó el aumento de las fiscalizaciones de tránsito, apuntando que durante el primer trimestre de 2026, en tanto, se efectuaron más de 205 mil controles, cifra 7,4% superior a la registrada en el mismo período de 2025.

Asimismo, apuntó que la coordinación con Carabineros, municipios y otros organismos permitió realizar más de 3 mil operativos conjuntos, un 23% más que el año anterior.

“En el 2025 hubo menos siniestros que en el año 2024, un poco más de un 3%, y por eso yo creo que es fundamental insistir, quizás en forma majadera, con una estrategia con un objetivo de visión cero. Es decir, ojalá hayan cero accidentes, sabemos que es muy, muy difícil, pero ese es nuestro norte”, agregó.

Asimismo apuntó que “en conjunto con carabineros, con inspectores municipales y con otras instituciones del Estado vamos a incrementar los controles anti evasión para continuar la reducción sostenida de la tasa de evasión del pasaje en transporte público”.

Por otro lado, el ministro detalló que “junto con Google, además, estamos implementando herramientas de inteligencia artificial para optimizar la programación de 3.000 cruces semaforizados en la región metropolitana y ampliamos la red de monitoreo con más de 2.000 nuevas cámaras”.

A esto se suma la incorporación de más de 2 mil nuevas cámaras a la red de monitoreo.

Infraestructura Portuaria

En materia portuaria, De Grange, detalló que “vamos a continuar también modernizando el sistema logístico en nuestro país para que Chile sea más competitivo y tenga una cadena de abastecimiento más eficiente.

“Por esto, consolidaremos la ventanilla única marítima incorporando nuevos servicios públicos y simplificando los procesos asociados al comercio exterior, reduciendo los tiempos y facilitando las operaciones”, añadió.

Es así como detalló “fomentaremos proyectos estratégicos, como ya le señalé, el puerto exterior de San Antonio, la ampliación del puerto de Valparaíso y nuevas obras en Antofagasta”.