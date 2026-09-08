Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales @aekfc_official

Este martes comienza la Champions League y uno de los primeros duelos enfrenta a AEK Atenas contra LASK Linz.

Los equipos salen a la cancha en Grecia por la Fecha 1 de la máxima cita europea.

Cuándo juega AEK Atenas vs. LASK

El partido de AEK Atenas contra LASK es este martes 8 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Agia Sohpia Stadium de Nea Filadelfeia, Grecia.

Dónde ver a AEK Atenas vs. LASK

El partido de AEK Atenas contra LASK se transmite en el canal ESPN5 .

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