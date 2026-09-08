Dónde y a qué hora ver a AEK Atenas vs. LASK en TV y streaming
Los clubes se miden en el marco de la primera fecha de la Champions League.
Este martes comienza la Champions League y uno de los primeros duelos enfrenta a AEK Atenas contra LASK Linz.
Los equipos salen a la cancha en Grecia por la Fecha 1 de la máxima cita europea.
Cuándo juega AEK Atenas vs. LASK
El partido de AEK Atenas contra LASK es este martes 8 de septiembre a las 13:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Agia Sohpia Stadium de Nea Filadelfeia, Grecia.
Dónde ver a AEK Atenas vs. LASK
El partido de AEK Atenas contra LASK se transmite en el canal ESPN5.
La cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
2.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.