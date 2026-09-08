Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

Cambios relevantes en la forma de obtener la exención tributaria a las ganancias de capital en las transacciones de acciones, así como modificaciones a la Ley de Sociedades anónimas en lo relativo a los quorum para las reformas de las compañías, son algunas de las modificaciones al mercado de capitales que contemplará el proyecto de ley que, este miércoles, presentará el Ejecutivo.

La tarde del lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con los integrantes del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, a quienes les expuso el detalle de la iniciativa y les manifestó que espera que esta sea despachada en diciembre del Congreso.

Uno de los aspectos clave para el sector financiero es la supresión del impuesto a las ganancias de capital, algo que ha solicitado por años. En 2022 se aprobó, en el marco de la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un impuesto de 10% a las ganancias de capital en la venta de acciones. Desde entonces, la industria ha pedido retrotraer la medida.

Actualmente, la venta de acciones tiene dos regímenes tributarios. Por una parte, están aquellas acciones sin presencia bursátil, es decir los títulos que en menos del 25% de los últimos 180 días hábiles registraron montos transados diarios de UF1.000 como mínimo. Estos valores se gravan con impuestos generales, es decir de Primera Categoría y Global Complementario o Adicional, el que llega hasta un 40%.

Por otra parte, aquellas con presencia bursátil, pagan un impuesto de 10%, misma tasa que se activa por la sola contratación de un market maker. Este régimen cambiará en enero de 2027 y pasará a una tributación de 0% debido a las modificaciones contenidas en la Ley de Reconstrucción.

Sin embargo, el proyecto de ley que se presentará este miércoles aspira a profundizar en la exención y modificar la forma en que se obtiene la presencia bursátil. Según fuentes que estuvieron presentes en cita con Hacienda, la iniciativa apunta a que la presencia bursátil se obtenga mediante un free float mínimo de 15%, es decir que al menos ese porcentaje de valores no esté en las manos del controlador.

Las mismas fuentes explican que el 15% es el porcentaje mínimo de flotación que exige, por ejemplo, el MSCI, para ingresar a sus índices globales.

Quorum mínimo

Otra de las medidas que incluirá la reforma se refiere al quorum mínimo que actualmente exige la Ley de Sociedades Anónimas para realizar cambios relevantes en las compañías, y que se ha considerado históricamente como una forma de protección para los accionistas minoritarios.

En concreto, la modificación busca reducir el actual umbral de dos tercios de las acciones, a uno de simple mayoría, para llevar adelante la modificar los estatutos, lo que implica cambios en objeto social o aumentos de capital, o la venta del 50% o más del activo de la sociedad.

En el mercado estiman que la medida podría impulsar la liquidez de las acciones, pues los controladores no se verían obligados a tener altos porcentajes en la propiedad de la compañía. Junto a ello, comentan que el quorum de dos tercios se estableció en momentos donde los controladores mantenían una fuerte presencia sobre el capital de las empresas, algo que ha ido cambiando a medida que las participaciones se diluyen en medio del recambio generacional.

Además, exponen que la Ley de Delitos Económicos ya incorporó una serie de responsabilidades para los directores de empresas, donde se sanciona el hecho de que los miembros de la mesa tomen una decisión perjudicial para los accionistas minoritarios.

No obstante, de todos modos hay quienes ven con algo de preocupación una medida como esta. “Le da más flexibilidad al controlador, pero en general este es un requisito que ha protegido bastante a los minoritarios en las últimas décadas”, afirma un ejecutivo de la industria.

Las otras medidas

En la reunión del lunes, el Ejecutivo le indicó a la industria que la reducción de la Tasa Máxima Convencional (TMC) para las personas y la licitación de seguros para créditos de consumo, no serían parte del proyecto inicial que se presentará en el Congreso. Lo que sí se eliminará será la TMC para grandes montos destinados a empresas.

Además, el gobierno dijo en la misma instancia que pensaba hacer cambios a la ley de fraudes en medios de pagos, en distintos ámbitos. Confidenció que piensa moderar la carga de la prueba que tienen los emisores (hoy deben acreditar culpa grave o dolo), y también reconoció que se eliminará la prohibición que existe para contratar seguros contra fraudes.

A esto se sumará la creación de un fondo con garantía estatal para financiar futuros créditos hipotecarios, para viviendas nuevas y usadas. El ministro Quiroz dijo la semana pasada que dicho instrumento apunta a viviendas de hasta 6 mil UF, y aseguró que se destinará un monto que será “lo suficiente para mover la aguja”.