Canciller Pérez Mackenna tras aprobación de interpelación en su contra: “Responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan”

El ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna abordó este martes la interpelación que tendrá que afrontar el próximo lunes 28 de septiembre en la Cámara de Diputados.

La oposición logró levantar esta jornada la acción en contra del canciller con 57 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.

Según detalla el documento que ingresaron a la Cámara para realizar la solicitud, se le consultará por trece temas vinculados a su cartera. Entre otros, se le preguntará por la situación del Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina y Estados Unidos y las razones para no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

En ese contexto, el canciller señaló que “ los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan ”.

“Nos hemos presentado once veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado, porque nuestra labor forma parte de una política de Estado y es así como seguiremos trabajando”, añadió el secretario de Estado.

A continuación, destacó que la acción fiscalizadora por parte de la oposición resulta “una oportunidad para detallar los avances de la política exterior”.

“Podemos tener visiones diferentes en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola. La política exterior es política de Estado y debe ser un punto de encuentro y no de división”, concluyó Pérez.

Las respuestas por parte del Ejecutivo a las declaraciones desde Argentina sobre la soberanía en el Estrecho de Magallanes han provocado las críticas incluso desde algunos representantes del oficialismo.

Precisamente los dardos han apuntado hacia el canciller, al que llamaron a endurecer su postura en la materia. Se esperaba que el asunto quedara zanjado tras la declaración conjunta de ambas naciones en la que se revalidaba la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y la validez de los tratados de 1881 y 1984.

Sin embargo, la situación volvió a profundizarse luego que el canciller argentino Pablo Quirno se refiriera a su país como “bicontinental y bioceánico”, a pesar de no contar con salida hacia el océano Pacífico.

En este marco se terminó por gestar la interpelación hacia el canciller. El principal impulsor de la acción de fiscalización, Nelson Venegas (PS), remarcó el lunes: “Este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en defensa de Chile en el mes de la patria”.